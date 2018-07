Höchster Kirchturm Österreichs: Der Steffl hat die Nase knapp vor dem Linzer Dom

LINZ/WIEN. Das Rennen zwischen dem Linzer Marien- und dem Wiener Stephansdom um den höchsten Kirchturm Österreichs war bis zum Schluss spannend. Die Vermessung hat ergeben, dass die oberösterreichische Kathedrale sogar etwas niedriger ist als bisher angenommen.

Aufnahme von der digitalen Turmvermessung des Linzer Mariendoms mit einer riesigen Flugdrohne Bild: Diözese Linz

Ende Juni, kurz bevor der Turm des oberösterreichischen Wahrzeichens für die notwendige Sanierung mit Flugdrohnen erstmals in seiner Geschichte digital vermessen wurde, kündigte der Linzer Dombaumeister Wolfgang Schaffer an, „eine Legende zu lüften“ – die OÖNachrichten berichteten exklusiv.

Nun liegt das Ergebnis vor, auf das viele mit Spannung gewartet haben: Laut der digitalen Flugdrohnen-Vermessung ist der Linzer Mariendom vom Fußboden im Inneren der Kathedrale bis zu seiner höchsten Stelle, dem Turmkreuz, 133,53 Meter hoch. Der Wiener Stephansdom misst vom Fußboden bis zur Oberkante des Doppeladlers am Turmkreuz 136,56 Meter. Damit überrragt der Steffl die oberösterreichische Kathedrale um drei Meter - gemessen vom gleichen Bezugspunkt, der Oberkante der jeweiligen Domfußböden.

Spektakulärer Gerüstbau für Turmsanierung im nächsten Jahr

Allerdings ist der Eingang beim Wiener Stephansdom ebenerdig. Beim Linzer Mariendom führen vom Domplatz drei Stufen in die Kathedrale. Früher hätten laut Schaffer sogar sieben bis acht Stufen zum Domeingang hinauf geführt. „Die Baumbachstraße war bei Baubeginn des Doms im Jahre 1862 noch nicht gepflastert, geschweige denn asphaltiert“, sagt Schaffer im nachrichten.at-Gespräch. „Der Domplatz wurde aufgeschüttet, das Niveau bei der Herrenstraße dürfte damals 1,45 Meter niedriger gewesen sein als der Fußboden im Dom.“

Diese 1,45 Meter niedrigeres Straßenniveau wurden damals mitgezählt, weshalb sich die offizielle Höhe von 134,8 Meter ergab. „Der Domplatz hat ein Gefälle, deshalb muss der Fußboden im Dom als Nullmesspunkt herangezogen werden“, sagt Schaffer, der die digitale Vermessung in Auftrag gab, um einen verlässlichen Plan für die Turmsanierung und den spektakulären Gerüstbau zu bekommen, der 2019 beginnt.

„Hut ab, wie genau die Burschen damals gemessen haben“

Dennoch ist er fasziniert, wie genau früher schon gemessen wurde. Balthasar Scherndl gab in seinem im Jahr 1902 herausgegebenen Domführer schon damals die Domhöhe vom Kirchenfußboden bis zur Kreuzspitze mit 133,35 Meter an, nur 18 Zentimeter unter dem jetzigen digitalen Messergebnis. „Hut ab, wie genau die Burschen damals gemessen haben. Das Mauern ist ja immer ein Auf und Ab um ein paar Millimeter pro Fuge. Bei 128 Steinlagen, die übereinander in die Höhe aufgetürmt werden, kann da schon etwas zusammen gekommen. Aber da haben sie sehr präzise gebaut.“

Auch wenn die Landeskirche Oberösterreichs nun doch etwas niedriger ist als der Wiener Stephansdom, zeigt sich Schaffer beeindruckt vom Linzer Mariendom. „Ich wundere mich immer wieder, wie es der Linzer Bischof Franz Joseph Rudigier im 19. Jahrhundert geschafft hat, nur aus Spenden ein so gigantisches Bauwerk zu verwirklichen. Schließlich war Linz damals eine Kleinstadt mit gerade einmal 20.000 Einwohner.“

Umfangreiche Turmspitzsanierung ab 2019

Untersuchungen im Herbst 2017 hatten ergeben, dass in den kommenden Jahren eine Fülle an Renovierungs- und Sanierungsarbeiten für die Erhaltung des Linzer Mariendoms anstehen. In einem ersten Schritt muss der Turmspitz dringend saniert werden. Neben der Ausbesserung sämtlicher Fugen ab einer Höhe von 65 Meter werden dabei auch alle Steinteile und Figurenelemente restauriert. Kleinere Reparaturen werden vor Ort durchgeführt, bei größeren Schäden müssen die bis zu 250 Kilogramm schweren Elemente abgebaut und in der Dombauhütte restauriert bzw. durch neue, von den Steinmetzen gemeißelte Teile ersetzt

werden.

Im Zuge der Turmbefundung wurden auch erstmals in der Geschichte des Mariendoms das Turmkreuz und dessen Verankerung detailliert begutachtet, kleinere festgestellte Schäden müssen repariert werden. Im Inneren des Turmes müssen Plattformen erneuert und baufällige Aufstiege ersetzt werden. Die Turmspitzsanierung wird je nach Witterung rund zwei bis drei Jahre dauern, die Kosten belaufen sich allein für dieses Projekt nach derzeitiger Schätzung auf vier Millionen Euro. Der Start der Renovierung mit Gerüstaufbau und Baustelleneinrichtung ist für Februar 2019 geplant.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema