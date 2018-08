Hitzerekord des Sommers steht noch bevor – Abkühlung erst am Freitag

LINZ. Am Donnerstag sind stellenweise 36 Grad möglich – dann folgt "normales Sommerwetter".

Bei Temperaturen über 30 Grad hilft nur noch ein Sprung ins kühle Nass. Bild: Hörmandinger

Freunde der großen Hitze sollten die kommenden Tage noch ausnutzen, alle anderen dürfen sich auf das Ende der Woche freuen: Denn dann sind die schweißtreibenden Höchsttemperaturen über 30 Grad wieder Geschichte, prognostiziert ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl.

Doch davor fährt der Hochsommer noch auf Hochtouren. Während der heutige Montag und der Donnerstag trocken und heiß bleiben, können am Dienstag und Mittwoch Gewitter das sommerliche Wetter kurzfristig trüben. Verantwortlich für die Hitze ist ein Hochdruckgebiet samt Nordströmung, die ab heute auf Süd dreht und die Luft sukzessive weiter aufheizt. Das sorgt dafür, dass die Hitze am Donnerstag in einem heuer erstmals gemessenen Spitzenwert von 36 Grad gipfeln wird.

Am Freitag ist endgültig Schluss mit der Hitze: Eine Kaltfront erreicht dann unser Land und bringt die heiß ersehnte Abkühlung. Vom Westen ziehen Regenschauer heran, dazu bläst stark auffrischender Westwind. Diese Umstellung bringt auch einen "Temperatursturz" auf Kreislauf-freundliche 25 Grad mit sich.

Das Wochenende bringt dann einen Vorgeschmack auf die Wetterlage, mit der der Sommer dann in der zweiten August-Hälfte ins Finale gehen wird: "Es stellt sich ein normales, österreichisches Sommerwetter ein", sagt Riedl und kündigt Temperaturen bis maximal 29 Grad sowie einen Wechsel aus Sonne und Regen an.

Im Gegensatz zu den kurzen Gewittergüssen, die in den vergangenen Wochen nur kurzfristig eine für die Landwirtschaft so dringend notwendige Bewässerung gebracht haben, wird es nun zeitweise ausgiebiger und länger regnen. Riedl: "Es werden aber sicher auch noch einige Badetage kommen."

Waldbrandgefahr

Dass die aufgeheizte Luft den Böden extrem zugesetzt hat, davon wissen die Landwirte ein Klage-Lied zu singen. Dramatisch ist die Lage mittlerweile auch in den Wäldern, in denen trockenes Gehölz und dürre Wiesen rasch Feuer fangen können.

So ist etwa am Samstag in einer am Wolfgangsee gelegenen Steilwand ein Feuer ausgebrochen. In einer Höhe von rund 15 Metern über der Wasseroberfläche brannten Pflanzen und Holz auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern. Einsatzkräfte konnten den Brand unter anderem mit Hilfe zweier Feuerwehrboote vom See aus rasch löschen.

Im Bezirk Urfahr-Umgebung konnte die Feuerwehr am Samstag einen Waldbrand in letzter Minute verhindern. Auf ihrer Fahrt Richtung Zwettl an der Rodl begann das Auto einer 91-Jährigen plötzlich zu brennen. Sie konnte aus dem Wagen flüchten, vergaß aber die Handbremse anzuziehen, worauf der brennende Pkw in einen Wald rollte und noch rechtzeitig gelöscht werden konnte. (nieg)

Vorschau

Der Hochsommer zeigt in dieser Woche noch ein letztes Mal heuer, was er kann: Bis zum Donnerstag bleibt es mit Temperaturen über 30 Grad heiß und trocken. Ab Ende der Woche bringt eine Kaltfront eine dauerhafte Abkühlung mit „normalen“ Sommertemperaturen um 25 Grad.

Österreichs heißeste Orte

Hohenau an der March (NÖ) 35,6°

Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) 34,9°

Wolkersdorf (NÖ) 34,3°

Seibersdorf (NÖ) 34,0°

Salzburg/Freisaal 33,9°

Andau (Burgenland) 33,9°

Gallspach (OÖ) 33,4°

Bad Goisern (OÖ) 33,3°

1 Kommentar NichtBlind (1586) 06.08.2018 00:49 Uhr Schade das ab Donnerstag abkühlung einkehrt, könnte ruhig so weiter gehen mit den Temperaturen, ist toll wenn es warm ist.

Dann braucht man wieder Lange Hose und Weste ab Donnerstag zum anziehen. Antwort schreiben

