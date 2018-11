Heute startet Michelle in ihr neues Leben: "Danke für die Unterstützung"

OÖN-Leser ermöglichen, dass die Familie der Patientin mit zur OP in die Schweiz fährt.

Der Rollstuhl ist Michelles ständiger Begleiter. Eine Operation soll helfen, dass die 16-Jährige darin besser sitzen kann. Bild: Volker Weihbold

Auf den ersten Blick wirkt das zierliche Mädchen vor allem zerbrechlich. Der Körper von Michelle Pfeferle ist durch ihre Muskelkrankheit gezeichnet, die verkrümmte Wirbelsäule lässt den Organen kaum Platz. Eine lebensrettende Operation in der Schweiz soll das Mädchen aus St. Marien aufrichten, damit es wieder gut atmen und sich besser bewegen kann. Dass Mama Sabrina und die kleine Schwester Alina die 16-Jährige bei diesem schwierigen Unterfangen vor Ort begleiten dürfen, haben sie auch den Lesern der OÖNachrichten zu verdanken: Mit vielen kleinen und auch ganz schön großen Spenden finanzieren sie den kostspieligen Aufenthalt von Mutter und Geschwisterkind in der Schweiz. "Wir sind so dankbar für die Unterstützung", zeigen sich Sabrina und Michelle Pfeferle von der großzügigen Hilfe und vom Zuspruch der Landsleute überwältigt.

Die Koffer sind gepackt und heute geht die Reise in ein neues Leben los. Niemand mag jetzt an die Strapazen, Schmerzen und Gefahren der nächsten Wochen und Monate denken. "Ich stelle mir immer vor, wie es nachher sein wird, wenn ich wieder gerade bin. Dann möchte ich Gitarre spielen lernen. Und wieder Rollstuhl-Karate machen", sagt Michelle. Sehr bestimmt und klar spricht das Mädchen von seinen Zielen und Träumen. Die Handelsschule möchte es abschließen. Und später vielleicht als Bürokauffrau arbeiten.

Tränenreicher Abschied

"Mit dem Computer bin ich gut", sagt Michelle. Und ihre Mutter fügt hinzu: "Auf jeden Fall will sie unter Menschen sein. Wir haben sie immer überall hin mitgenommen und ihr vieles ermöglicht. Sie soll leben!" Und das tut sie ausgiebig. Als sie von ihrer großen Überraschungs-Abschiedsparty erzählt, leuchten ihre Augen: "Der ganze Pfarrsaal war voll mit Freunden und Familie. Das Tschüss-Sagen ist so schwer, ich habe viele Taschentücher durchgeweint." In die Schweiz nimmt sie eine ganze Tasche mit Abschiedsgeschenken mit: Bilder, Briefe, Schutzengel. "Ich sammle Engel", sagt das junge Mädchen, das selbst durch seine große Strahlkraft in seinen Bann zieht. Je länger man dem nur 145 Zentimeter großen und 20 Kilo schweren Teenager zuhört, um so mehr nötigt er einem Respekt und Anerkennung ab. Ein junger Mensch, der seinen ganz individuellen Weg macht.

In Zürich empfängt die Familie ein 70-Quadratmeter-Appartement. "Zuerst wollte uns niemand als Mieter. Dann haben die Lions für uns eine Wohnung angemietet. Ohne sie hätten wir das alles nicht geschafft. Sie unterstützen uns auch bei vielen anderen Dingen", sagt die Alleinerzieherin. "In der Schweiz werden wir nicht viel alleine sein", sagt Michelle. Freunde und Verwandte haben schon ihren Besuch im acht Autostunden entfernten Zürich angekündigt. Und die Willkommensparty in zehn Monaten, nach der Rückkehr der Pfeferles nach St. Marien, ist schon geplant.

