Heldin mit 16: Tabea rettete ihre Geschwister aus brennendem Bauernhof

KRONSTORF. 16-Jährige brachte Schwester (7) und Bruder (8) ins Freie, als es zum Zimmerbrand kam.

Nun können sie wieder gemeinsam lachen: Tabea mit ihren beiden Geschwistern vor dem Hof in Kronstorf. Bild: fotokerschi.at

Diesen Tag wird die 16-jährige Tabea Brandner aus Kronstorf (Bezirk Linz-Land) wohl nie mehr vergessen: Dank schneller Reaktion und Geistesgegenwart rettete die Schülerin ihre beiden jüngeren Geschwister aus dem Bauernhof, als der Kamin beim Einheizen Feuer fing und ein Sofa in Brand setzte.

Der Vorfall passierte am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr, als die Eltern gerade nicht zuhause waren. Vater Christof arbeitete auf dem Christkindlmarkt in Steyr, die Mutter war kurz zu ihm gefahren. "Ich hatte meine Geschwister ins Bett gebracht, als ich plötzlich im Zimmer leichten Rauch bemerkt habe", erinnert sich das Mädchen. Sie vermutete eine defekte Lampe und ging in das Vorhaus.

Sofa und Kartons brannten

Doch als sie die Tür aufmachte, kam der Schock: "Plötzlich war alles voller Rauch." Sie überlegte nicht lange und rief ihre Eltern an. Die Mutter ließ alles liegen und stehen, stieg ins Auto und fuhr zurück. Unterwegs rief sie voller Sorgen die Feuerwehr an.

Unterdessen gewann zuhause die Situation an Dramatik. Der Rauch war durch das Einheizen in ihrem Zimmer entstanden. In einem Nebenzimmer fing der Kamin Feuer, ein altes Sofa und mehrere Kartons gingen in Flammen auf. Tabea rief ihre Schwester (7) und ihren Bruder (8), deren Zimmer im ersten Stock liegt, und brachte sie so schnell als möglich nach draußen. Auch auf ihre drei Hunde vergaß die Tierfreundin nicht. "Ich schaute, dass alles, was lebt, so schnell als möglich in Sicherheit kommt." Draußen setzte sich das Trio in ein dort abgestelltes altes Auto und wartete auf Hilfe.

Die kam rasch: Die Feuerwehren aus Kronstorf, Dietach und Hargelsberg brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Weil die Zimmerdecke womöglich einsturzgefährdet war, stützten sie die Feuerwehrmänner ab. Die Familie musste bei Freunden und Verwandten übernachten.

Vater Christof Bauer ist stolz auf seine mutige Tochter. "Wir alle sind stolz, dass Tabea so schnell und richtig reagiert hat", sagt der 40-Jährige. "Es freut mich, dass in unserer Familie alle so zusammenhalten."

3 Fragen an ... Tabea Brandner, Schülerin

Die 16-Jährige bewies am Donnerstagabend Mut: Sie brachte ihre beiden Geschwister ins Freie, als ein Kaminbrand ein Sofa und Kartons in Brand setzte. Sie wohnt erst seit Mai mit ihren Eltern und drei Geschwistern im Alter von 7, 8 und 20 Jahren in dem alten Bauernhof in Kronstorf.

1. Tabea, was ist am Donnerstagabend bei euch zuhause passiert?

Meine Eltern waren nicht daheim. Ich habe meine Geschwister mit Essen versorgt und sie ins Bett gebracht. Dann bemerkte ich Rauch. Ich dachte zuerst, es sei eine Lampe. Als ich die Tür zum Vorhaus aufmachte, war schon alles voller Rauch.

2. Wie hast du in dieser Situation reagiert?

Ich habe sofort meine Eltern angerufen. Dann habe ich meine Geschwister geholt und ins Freie gebracht. Wir setzten uns in ein dort abgestelltes Auto.

3. Was ist dir in diesen Momenten durch den Kopf gegangen?

Zu Beginn hatte ich einen leichten Schock und wusste nicht, was ich tun soll. Dann habe ich versucht, alles, was lebt, so schnell wie möglich nach draußen zu bringen, meine Geschwister und auch die drei Hunde. Mir war wichtig, so ruhig als möglich zu bleiben. Jetzt geht es uns wieder gut. Ich glaube, wir können es alle gut wegstecken.

