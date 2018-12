Heitere Nacht mit ernstem Hintergrund

LINZ. Benefiz-Operette "Der Vogelhändler" begeisterte im Linzer Musiktheater 15.000 Euro kommen der Spendenaktion des OÖN-Christkindls zugute.

Tiroler und Pfälzer vereint als stimmgewaltiger Chor in der heiter-beschwingten Benefiz-Operette „Der Vogelhändler“ Bild: VOLKER WEIHBOLD

Was Waltraud und Franz Baumgartner aus Perg mit der Weihnachtszeit verbinden? Es sind nicht die Lichterketten, der heiße Glühmost oder Hits wie "Last Christmas", die in den Wochen vor Heiligabend im Radio rauf und runter gespielt werden. Für das Mühlviertler Ehepaar ist der alljährliche Besuch im Linzer Musiktheater der ganz persönliche Advent-Auftakt, wenn traditionell die Benefiz-Vorstellung zugunsten des OÖN-Christkindls über die Bühne geht.

Am Dienstagabend war es wieder soweit. Bei der Aufführung von Carl Zellers pikant-pfiffiger Operette "Der Vogelhändler" nahmen rund 800 Kulturinteressierte in den Rängen des Großen Saals Platz. Unter ihnen war auch Stefanie Berghofer aus Leonding. Sie nutzte den heiteren Theaterabend, um die Christkindl-Spendenaktion zu unterstützen. "Wenn es einem selbst an nichts fehlt, dann ist man verpflichtet, anderen zu helfen", ist sie überzeugt.

Am Ende waren es 15.000 Euro, die an diesem Abend für notleidende Oberösterreicher gesammelt werden konnten. Das freute auch Uwe Schmitz-Gielsdorf, den kaufmännischen Direktor des Linzer Landestheaters: "Mit Ihrem Kommen haben Sie jenen etwas Gutes getan, denen es nicht so gut geht wie uns an diesem Abend", bedankte er sich beim Publikum, als er auf der Bühne den Scheck an OÖN-Herausgeber Rudolf Cuturi, den stellvertretenden Chefredakteur Thomas Arnoldner und Tips-Chefredakteur Josef Gruber übergab. Der tosende Applaus spiegelte die heitere Stimmung im Saal wider. Mit dem "Vogelhändler", verkörpert von Matthäus Schmidlechner, gab es zuvor viel zu lachen. Der in Wilhering lebende Schauspieler begeisterte als g’standener Tiroler, der im deutschen Kurfürstentum Pfalz mit exotischen Singvögeln handelt. Was ihn noch viel mehr beschäftigt, ist die Liebe zu seiner Verlobten "Christel von der Post", gespielt von Theresa Grabner. Das Problem: Es fehlt die notwendige "Protektion", ein kleiner Posten mit großem Gehalt muss her.

Also bittet Christel den vor Liebe girrenden Graf Stanislaus, der sich aus Geldgier für den Kurfürsten ausgibt, um eine einträgliche Stellung für ihren Adam bei Hof. Dieser erfährt davon, dass seine Christel bei dem als Schürzenjäger verschrienen Kurfürsten vorspricht. Inzwischen prüft eine Kommission von Professoren der Unis Linz und Wien den einfach gestrickten Vogelhändler Adam aus Tirol. Auf die Frage, bei wem er gelernt habe, antwortet dieser schlagfertig: "Bei meinem Onkel Rudolf Cuturi aus Linz."

Robin Hood und OÖN-Christkindl

Der OÖN-Herausgeber zeigte sich mit einem Augenzwinkern davon überrascht, mit Adam aus Tirol scheinbar einen weiteren Neffen in seiner großen Familie zu haben. "Mit dem OÖN-Christkindl agieren wir fast ein wenig wie Robin Hood. Aber wir nehmen nicht den Reichen, um den Armen zu geben, sondern wir helfen Menschen, die in großer Not sind", sagte Cuturi. Die Wochenzeitung Tips blickt auf eine lange Tradition des Helfens zurück: "Aber heuer greifen unsere Leser erstmals dem OÖN-Christkindl unter die Arme", sagte Tips-Chefredakteur Josef Gruber.

Thomas Arnoldner, Chefredakteur-Stellvertreter der OÖN, erinnerte daran, dass die größte Spendenaktion des Landes vor 54 Jahren mit dem Brief eines 14-jährigen Mädchens begann. "Unsere Leserfamilie hat seither vielen Oberösterreichern in Not geholfen – dafür sagen wir Danke."

