Heiße Themen und viel Emotion im Linzer Gemeinderat

LINZ. Wenn heute um 14 Uhr das Stadtparlament tagt, sind Konflikte programmiert. Theatervertrag, LASK-Stadion und die Stadtfinanzen stehen auf der Tagesordnung.

Im Linzer Stadtparlament wird es heute hoch hergehen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist die Sache klar. Weil "alle meine Versuche, mehr Gerechtigkeit in die Finanzströme zwischen Linz und dem Land zu bringen, blockiert wurden", bleibe nur ein Weg: die Aufkündigung des mit dem Land Oberösterreich geschlossenen Theatervertrags.

Und da ihm der Koalitionspartner FPÖ in dieser Frage treu zur Seite steht, ist schon vor Beginn der heutigen Gemeinderatssitzung (Altes Rathaus, Start: 14 Uhr) eine Mehrheit gesichert.

Auch wenn die anderen Parteien Sturm gegen diese Entscheidung laufen. Allen voran die Linzer ÖVP, die hier Landesparteichef Landeshauptmann Thomas Stelzer den Rücken stärkt. Er lehnt die Vertragsauflösung, wie mehrmals berichtet, strikt ab. Immerhin geht es um rund sieben Millionen Euro, die Linz ab 2020 weniger ans Land zahlen würde. Auch die Grünen sind gegen eine Vertragsauflösung und haben eine aktuelle Stunde zum Thema beantragt, die am Beginn der heutigen Sitzung steht. Und weil auch die Neos die Vertragsauflösung ablehnen, hat die Initiative "Linz liebt sein Theater" gestern 21.603 gesammelte Unterschriften an eben diese drei Parteien (ÖVP, Grüne und Neos) übergeben.

Der Theatervertrag ist aber nicht das einzige konfliktträchtige Thema im Rathaus. Auch der Tagesordnungspunkt F 7 wird heftig debattiert werden. Hier geht es um einen 200-Millionen-Euro-Kredit, mit dem sich die finanzschwache Stadt etwas Luft im engen Budgetkorsett verschaffen will (siehe rechts).

Debatte über LASK-Stadion

Spätabends, als eines der letzten Themen, wird schließlich das neue LASK-Stadion aufs Tapet kommen. Die Neos fordern Bürgermeister Luger via Antrag auf, eine Volksbefragung über den Standort nahe dem Pichlingersee vorzubereiten. Luger kann sich, wie berichtet, "gut vorstellen", die Linzer zu diesem Thema zu befragen. Doch vorerst wird die Causa einem Ausschuss zugewiesen werden.

Ein 200-Millionen-Kredit als Aufreger

Jener 200-Millionen-Euro-Kredit für die stadteigene ULG-Holding, der den Banken einen vorrangigen Gläubigerrang einräumen würde, wird heute im Gemeinderat ebenfalls heiß diskutiert werden. Die OÖN berichteten über das komplexe Finanzierungsmodell.

Die Vorboten zeigten sich schon gestern. Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) sagte, er sehe „die Daseinsvorsorge und das Herzstück der Stadt Linz in echter Gefahr. Durch den Vorrang der Banken und das abenteuerliche Finanzierungsmodell wird ein völlig falscher Weg eingeschlagen. Immer mehr Schulden und immer undurchsichtigere Konstruktionen sind keine Lösungen.“

Seitens der SP konterte Gemeinderat Franz Leidenmüller: „Die VP hat die finanzielle Gebarung der Linz-Holding mitbeschlossen. Ich bin daher sehr überrascht, was die angebliche Wirtschaftspartei zur Einrichtung der Linz-Holding und Sicherstellung der finanziellen Gebarung so von sich gibt.“

Worum geht es genau? Linz hat alle stadteigenen Unternehmen in die von der Stadt gegründete „Unternehmensgruppe Stadt Linz“-Holding (ULG) eingebracht – die Anteile an der Linz AG „verkaufte“ die Stadt an ihre eigene Holding. Der Preis: 348,6 Millionen Euro, die die stadteigene Holding bis 2020 an die Stadt zu leisten hat. Weil die ULG-Holding selbst aber kein Geld hat, braucht sie einen Kredit – in diesem Fall soll er von drei Banken kommen. Diese stellen der Holding 200 Millionen bereit, fehlen noch 148,6 Millionen: „Die restliche Finanzierung ist eine Mischung aus Gesellschafterzuschüssen, Liquidität durch steuerliche Erträge aus der Gruppenbesteuerung und durch Kapitalmaßnahmen der Linz AG“, sagte Finanzdirektor Christian Schmid im OÖN-Gespräch.

Die Linz AG stellte gestern nochmals klar, was die OÖNachrichten bereits am Mittwoch berichtet hatten: „Die Kreditvereinbarungen der Unternehmensgruppe Linz GmbH sehen keine Verpfändung der Linz-AG-Aktien vor.“ Vorgesehen ist eine für zwei Jahre gültige Nachrangerklärung der Stadt gegenüber den Banken. „Diese wurde abgegeben, weil den Banken kein Pfandrecht eingeräumt wird, wie dies bei Finanzierungen dieser Art üblich wäre“, sagt Schmid. Für einen Beschluss reicht die einfache Mehrheit.

Das Thema wurde auch in der gestrigen Sendung von OÖN-TV aufgegriffen:

