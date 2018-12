Heiße Diskussion über Personalmangel an der KUK

LINZ. Papiere aus geheimer Sitzung wurden öffentlich gemacht – Betriebsrat: "Wir waren es nicht".

Das ehemalige AKH, heute wichtiger Teil der Kepler-Uniklinik Bild: Volker Weihbold

"Es gibt derzeit keine Situation, die das Wohl der Patienten gefährden würde." Mit diesen Worten reagiert Elgin Drda, Geschäftsführerin der Kepler-Uniklinik (KUK) auf das Faktum, dass geheime Berichte aus der jüngsten KUK-Aufsichtsratssitzung an die Öffentlichkeit gespielt worden sind. Der brisante Inhalt: In Teilbereichen der KUK soll der Personalmangel so hoch sein, dass Patienten zu Schaden kommen könnten.

Stimmt das? Auf diese OÖN-Frage will KUK-Zentralbetriebsratsvorsitzender Branko Novakovic keine konkrete Antwort geben. Und das hat einen Grund. Novakovic und sein Kollege Helmut Freudenthaler werden verdächtigt, besagte Berichte einer Zeitung zugespielt zu haben. "Das stimmt nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer", sagt Novakovic. Um die rechtliche Dimension der Angelegenheit zu klären, werde er sofort nach den Feiertagen einen Anwalt konsultieren. Und bis dahin bleibt Novakovics Antwort allgemein. Jene Studie der oö. Arbeiterkammer, wonach in den Spitälern 20 Prozent Personal im Pflege- und Angestelltenbereich fehlen würden, "trifft auch auf die KUK zu", sagt Novakovic.

Konkret geht es um drei Bereiche, deren Personalsituation in der KUK-Aufsichtsratssitzung intensiv diskutiert worden ist. Erstens die Neonatologische Intensivabteilung für Frühgeborene (NICU): Mitarbeiterinnen hatten über CIRS, das ist ein spitalsinternes Meldesystem, über das anonym Probleme im Arbeitsablauf gemeldet werden können, Anfang November Alarm geschlagen. Vor allem bei Nachtdiensten brauche es mehr Personal, um die Frühgeborenen adäquat betreuen zu können. "Wir haben uns der Angelegenheit damals sofort angenommen und für 7. Jänner einen Termin mit allen Beteiligten fixiert, um zu besprechen, wie die Situation verbessert werden kann", sagt KUK-Pflegedirektorin Simone Pollhammer. Und fügt hinzu: Gefährdend sei die Situation für kein Frühgeborenes gewesen, da die ministerielle Vorgabe 2,5 Diplomkräfte pro Intensivbett vorsehe, "wir aber haben drei Diplomkräfte pro Bett".

Auch dass im KUK Hebammen fehlen, "weil es diese auf dem Personalmarkt derzeit zu wenig gibt", sei seit Monaten bekannt. Ebenso, dass im Frühjahr 2019 Entlastung komme, wenn neu ausgebildete Hebammen ihren Dienst antreten.

Mehr Personal im Frühjahr 2019

Das Gleiche treffe auf den OP-Bereich für Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinderchirurgie zu, wo es wegen Personalmangel "für nicht akute Eingriffe Wartezeiten gibt". Auch hier komme die Entlastung im Frühjahr 2019, wenn Pflegekräfte die notwendige OP-Zusatzausbildung abgeschlossen hätten.

Hat die KUK-Führung auf den Personalmangel und die von Mitarbeitern geäußerten Befürchtungen richtig reagiert, oder liegt Organisationsversagen vor? "Das kann ich nicht beurteilen", sagt Betriebsratschef Novakovic. Und Elgin Drda sagt: "Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Betriebsrat rasch eine Klärung herbeiführen und den Aufsichtsrat umfassend informieren können." (eda)

