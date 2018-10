Heimbewohner verirrte sich bei nächtlichem Ausgang

LINZ. Mehrere Stunden irrte in der Nacht auf Montag ein 59-jähriger Bewohner eines Mühlviertler Pflegeheims umher, ehe er vom Polizeihund "Jason" aufgespürt wurde.

Heldenhaftes Duo: Polizeihund "Jason" und sein Herrl Gerhard Bild: LPD OÖ

Der Mann lag zusammengekauert in einem Gebüsch in der Nähe des Heimgebäudes im Bezirk Freistadt. Er war sichtlich verwirrt, leicht unterkühlt und dreckig. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Der 59-Jährige dürfte gegen drei Uhr das Heim über einen Notausgang verlassen haben, bei ungemütlichen drei Grad Außentemperatur. Fast zwei Stunden wurde vergeblich nach dem Ausgänger gesucht, dann rückten die Polizisten Peter und Gerhard mit ihren Diensthunden "Jason" und "Nelson" an.

Es war gegen sechs Uhr, als der Heimbewohner schließlich unverletzt aufgespürt werden konnte.

In der Nacht auf Sonntag hatte ein weiterer Polizeihund eine Heldentat vollbracht: Er spürte einen Nachtschwärmer in Lembach auf, der sich beim Heimweg verirrt hatte. Mehr dazu hier.

