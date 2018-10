Hausbewohner vertrieben Einbrecher

DESSELBRUNN. Schlecht beraten waren Einbrecher am Montag Abend in Desselbrunn: Obwohl das Licht eingeschaltet war, versuchten sie in ein Haus einzubrechen. Doch die Bewohner waren zuhause und holten die Polizei.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Bild: Symbolfoto: vowe

Es war am Montagabend gegen 19.20 Uhr, als es bei einem 47-Jährigen und dessen Mitbewohnern in Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) an der Tür klingelte. Das Licht war eingeschaltet. Die Bewohner reagierten nicht sofort. Kurze Zeit später hörten sie, wie bei einem Fenster im Erdgeschoß ein geschlossener Rollladen nach oben gezwängt wurde. Wie sich später herausstellte, hatten unbekannte Täter in der Meinung, niemand sei zu Hause, das geschlossene Gartentor geöffnet und sich zur Rückseite des Hauses geschlichen. Dort versuchten sie, in das Haus einzubrechen. Die Bewohner verständigten sofort die Polizei. Als die Einbrecher die Bewohner hörten, flüchteten sie, vermutlich mit einem Fahrzeug. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und befragte Nachbarn. Die Fahndung blieb aber bisher ohne Erfolg.

