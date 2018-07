Hausbesitzer stellte Einschleichdieb: "Wir beide haben jetzt ein Problem"

PÖNDORF. Johannes Sams (33) verfolgte den Täter mit dem Auto – Polizei nahm Verdächtigen fest.

Durch diese Tür verschaffte sich der Dieb Zutritt zu einem Lagerraum von Johannes Sams’ Haus. Bild: Helmut Klein

Das hätte sich wohl nicht jeder getraut: Als Johannes Sams einen Einschleichdieb in seinem Haus entdeckte, fackelte er nicht lange: Er stellte den Dieb, verfolgte ihn mit dem Auto, als der zu flüchten versuchte, und trug schließlich dazu bei, dass die Polizei den Verdächtigen festnehmen konnten.

Es war gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Freitag, als der 33-Jährige von der Arbeit zu seinem Haus in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) zurückkam. Seine Frau und die beiden kleinen Kinder schliefen im Wohngebäude. "Aber als ich die Stiegen zum Eingang hinaufgegangen bin, habe ich gesehen, dass in einer alten Scheune Licht brannte und sich dahinter jemand bewegte", erzählt Sams.

Zuerst rief er die Polizei, dann ging er los und parkte sein eigenes Auto vor dem Kleinbus des Täters. "Ich wollte ihn am Abhauen hindern. Ich wusste, das muss sein Wagen sein, sonst steht da keiner." Dann legte er sich auf die Lauer.

"Hatte keine Angst"

Als der Dieb in sein Fahrzeug stieg, um seine Beute – ein altes Schweißgerät und ein Fahrrad – zu holen, die er vorher zum Abtransport bereit gelegt hatte, ging Sams hin und klopfte an die Scheibe. "Ich habe zu ihm gesagt: Wir beide haben jetzt ein Problem."

Der Täter fragte perplex: "Wie, was für ein Problem?", gehorchte jedoch, als ihn Sams aufforderte, das Licht im Wageninneren aufzudrehen. Der 33-Jährige versuchte sogar, ein Handyfoto des Verdächtigen zu machen, doch der startete das Auto und raste davon.

Sams rannte zu seinem eigenen Auto, nahm die Verfolgung auf. "Er ist gefahren wie ein Verrückter, quer durch meinen Garten, raus auf die Straße, ohne Licht. Er hat immer wieder Vollbremsungen gemacht, ist rückwärts gefahren, hat auf der Wiese Haken geschlagen wie ein Hase", sagt der Hausbesitzer, der sich nicht abschütteln ließ. Unterwegs informierte er per Handy die Polizei, wo er sich gerade befand, bis der Streifenwagen eintraf. Angst, dass ihn der Täter angreift, habe er nicht gehabt.

Im Gebüsch versteckt

Die wilde Fahrt endete in einer Hauseinfahrt, wo ihm Sams und die Polizei den Weg abschnitten. Der Flüchtende sprang aus seinem Kleinbus, rannte davon und versteckte sich in einem Gebüsch. Sams schnappte sich einen Akkuscheinwerfer aus seinem Firmenauto und half bei der Suche nach dem Mann. "Am Ende ist er der Polizei direkt in die Hände gelaufen", erzählt Sams.

Zunächst leugnete der Verdächtige, ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, die Tat noch, gab aber den versuchten Diebstahl schließlich doch zu. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels und der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt. Als Konsequenz aus der Erfahrung möchte Sams, dessen Familie erst am Morgen von dem nächtlichen Vorfall erfahren hat, sein Haus besser absichern. "In unsere Wohnung ist der Dieb ohnehin nicht hineingekommen", sagt der Elektrikermeister. "Aber ich will jetzt auch die angrenzenden Gebäude dicht machen."

