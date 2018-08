Haus in Vollbrand: Nachbarn retteten Bewohner

WEIBERN. Völlig ausgebrannt ist Freitagfrüh das Dachgeschoß eines Hauses in Weibern (Bezirk Grieskirchen). Nachbarn retteten den Bewohner aus dem verrauchten Haus.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden aus noch unbekannter Ursache im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein großer Teil des Hauses in Vollbrand. Ein 58-jähriger Mann, der alleine im Haus wohnt, wartete im Wintergarten im Erdgeschoß auf Hilfe. Nachbarn schlugen die Verglasung ein und retteten den Mann ins Freie. Der 58-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht.

Im Löscheinsatz standen die Feuerwehren aus Weibern, Haag am Hausruck und Gebotskirchen. „Wasser war durch den örtlichen Löschwasserbehälter genug vorhanden," so Georg Stockinger, Einsatzleiter der Feuerwehr Weibern. Das Dachgeschoß ist jedoch völlig ausgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

