Hauptbahnhof: Linzer ging mit Messer auf Kontrahenten los

LINZ. Eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern bei der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof.

Bild: Weihbold

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, kam es am 22. Oktober im Untergeschoß des Bahnhofsgebäudes zu einer versuchten Messerattacke. Bei der Straßenbahnhaltestelle in Fahrtrichtung Linz-Süd gerieten gegen 17 Uhr ein 32-Jähriger und ein 28-Jähriger, beide aus Linz, in Streit. Dabei versuchte der 32-Jährige, seinem Kontrahenten mit einem Butterflymesser in den Bauch zu stechen. Das Opfer konnte den Stich abwehren, verletzte sich aber bei der Rangelei an der rechten Hand.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass mehrere Personen Augenzeugen der Tat wurden. Ein größerer Mann mit lockigen Haaren konnte den Streit schließlich schlichten. Der Angreifer floh, das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Augenzeugen, sich bei der Polizeiinspektion Landhaus (059133-4586-100) zu melden.

In den vergangenen Wochen war es in der Umgebung des Linzer Hauptbahnhofs zu einer Reihe von Vorfällen gekommen, die einen Polizeieinsatz nach sich zogen. Erst am vergangenen Donnerstag raubte ein brutales Trio einem erst 15-jährigen Linzer im Bergschlösslpark sein Smartphone und Bargeld. Sie zwangen ihn, mit ihnen zum Hauptbahnhof zu gehen, um noch mehr Geld abzuheben. Dort konnte der Teenager die Flucht ergreifen – mehr dazu hier.

Am Abend des 13. Oktobers wurden zwei Burschen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich auf der Landstraße, Höhe Volksgarten – die OÖN berichteten. Die Mühlviertler kamen mit dem Schrecken davon. Ebenfalls einen Schock erlitt ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land, der - wie berichtet - Anfang Oktober von zwei jungen Männern am Linzer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht und geschlagen worden war.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema