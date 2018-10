"Hatte einen Filmriss": Innviertler fuhr nach Lokalbesuch mit fremdem Auto davon

Obwohl ihm jegliche Erinnerungen an die Nacht auf Freitag fehlen, wird ein 25-jähriger Innviertler sie wohl niemals vergessen: Er war aus einem Lokal im Bezirk Ried verwiesen worden, daraufhin setzte er sich in ein fremdes Auto und fuhr davon.

Der Besitzer des Autos, ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Ried, hatte den Schlüssel stecken lassen. Eigentlich wollte er um ein Uhr jemanden abholen. Das verzögerte sich allerdings um eine Stunde. Als der 31-Jährige dann um zwei Uhr wieder zu seinem Wagen ging, traute er seinen Augen nicht: Der Pkw war verschwunden.

Am nächsten Vormittag entdeckten Polizeibeamte das vermisste Auto auf einem privaten Grundstück im Bezirk Ried und forschten den mutmaßlichen Übeltäter aus. Der 25-Jährige gab an, er habe einen Filmriss gehabt und könne sich an nichts erinnern.

Wie die Polizei am Freitagabend in einer Aussendung mitteilte, soll der junge Mann aus dem Lokal geworfen worden sein. "Er nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem unversperrten Pkw nach Hause", hieß es weiter.

