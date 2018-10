Hannes Androsch will am Attersee ein luxuriöses Kurhotel errichten

STEINBACH/ATTERSEE. "Vivamayr"-Gesundheitszentrum mit 60 Betten für gestresste Manager und Prominente.

Auf diesem parkähnlichen Grundstück am Attersee soll ein exklusives Kurhotel entstehen. Bild: gh

Der Industrielle Hannes Androsch möchte in Weißenbach am Attersee ein exklusives Gesundheits- und Kurhotel errichten. Er hat seine Vorstellungen am Montag dem Gemeinderat präsentiert, der den Plänen positiv gegenübersteht, wie Bürgermeisterin Nicole Eder (VP) den OÖNachrichten bestätigt.

"Vivamayr", hinter der Androsch bzw. seine Familie steht, betreibt bereits in Maria Wörth und in Altaussee zwei Kurhotels. In Tageskliniken in Wien und in London werden die internationalen Kunden nachbetreut – darunter befinden sich Topmanager, Schauspieler oder Models, die abnehmen oder einfach abschalten wollen.

Die strengste Kur weltweit

In den Gesundheitszentren setzt man auf die moderne F.X.-Mayr-Medizin, und zwar so konsequent, dass sie zu den strengsten Kuren weltweit zählen. Zu den Kunden zählen unter anderem Top-Model Kate Moss und die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler.

Nach den Vorstellungen von Androsch sollen sich auch am Attersee gestresste Manager oder Oligarchen erholen. In unmittelbarer Nachbarschaft des Europabades der Sozialistischen Jugend steht ein 6500 Quadratmeter großes Seegrundstück zum Kauf. Dort soll ein Hotel mit 60 Betten und Ganzjahresbetrieb entstehen. Die Rede ist von 100 Angestellten und einer Auslastung von 90 Prozent. "Für die Region und für die Gemeinde Steinbach wäre das super", begrüßt die Bürgermeisterin das Projekt. "Wir brauchen ohnehin ein gehobenes Hotel."

Zuvor seien jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit Gemeinde und Land zu klären, was die Raumordnung und den Naturschutz betrifft. Derzeit handelt es sich bei dem Grundstück um Zweitwohnsitzgebiet bzw. Grünland.

Vom "Vivamayr"-Management war dazu keine Stellungnahme möglich. Die Geschäftsführer von Altaussee und Maria Wörth befinden sich bis Dienstag auf Urlaub.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema