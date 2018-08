Handys in der Schule: Bei uns bleibt Autonomie

In den meisten oö. Schulen muss das Handy draußen bleiben. Bild: (colourbox)

Was in einigen Schultypen Frankreichs seit gestern verboten ist, können sämtliche Schulen in Österreich frei entscheiden: die Verwendung von Handys und Internet im Schulgebäude. Seitens des Landesschulrates für Oberösterreich gibt es dazu keinen Erlass. "Die Handy-Schulautonomie soll auch in Zukunft gelten", sagt Oberösterreichs neuer Bildungsdirektor Alfred Klampfer auf Anfrage der OÖN.

Viele Schulen, wie etwa das Linzer Körnergymnasium, verbieten Unterstufenschülern, ihr Smartphone am Vormittag zu benutzen. Oberstufenschüler dürfen lediglich in der Klasse das Handy verwenden. Allerdings nicht am Gang, um den Unterstufenschülern "kein schlechtes Beispiel zu sein", sagt Liane Lagerstorfer-Locker, die an der Handy-Regelung des Körnergymnasiums mitgearbeitet hat. Diese Regelung ist nun auch in der Hausordnung verankert. Ein Handyverbot für Unterstufenschüler während der hauptsächlichen Unterrichtszeit von 8 bis 14 Uhr sei durchaus sinnvoll, sagt Helmut Hodanek, Präsident des Elternvereins für Pflichtschulen: "Handys werden von der Schulgemeinschaft verboten, um Störungen im Unterricht vorzubeugen." Außerdem fordert Hodanek einen Unterricht, der besonderes Augenmerk auf Gefahren im Internet legt. "Es ist wichtig, sich bei der Handynutzung mit den Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen." Themen wie Social Media, Handy und Internet müssten auf alle Unterrichtsfächer ausgedehnt werden. Informationen zum Thema Safer Internet gebe es zum Beispiel bei der Bundespolizeidirektion.

AHS-Elternvereinsobfrau Jutta Tengler-Kropf legt Wert auf einen gut dosierten Einsatz des Smartphones im Unterricht: "Die Fachkompetenz, die wir am Arbeitsmarkt brauchen, wird durch das Wischen am Bildschirm nicht gefördert." Schließlich wüssten "Wikipedia" und "Dr. Google" nicht alles.

