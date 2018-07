Handydieb scheiterte an 19-Jähriger

LINZ. Aufgrund der heftigen Gegenwehr einer 19-jährigern Linzerin scheiterte am Samstag ein Räuber.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Das Opfer war um 1:45 Uhr in Linz in der Fadingerstraße zu Fuß unterwegs, als es von einem unbekannten Täter von hinten angegriffen und in die Rippen geschlagen wurde. Dabei versuchte der Täter der 19-Jährigen das Handy zu entreißen.

Die junge Frau wehrte sich aber und konnte in Richtung Volksfeststraße davonlaufen. Hinsichtlich der Täterbeschreibung konnte das Opfer nur vage Angaben machen: Es dürfte es sich um einen jüngeren Mann, ca. 180 cm, vermutlich ausländischer Herkunft, bekleidet mit dunkler Jacke oder eventuell Pullover mit Kapuze handeln. Eine Fahndung in der näheren Umgebung verlief negativ.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema