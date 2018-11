Halloween-Nacht: Gleich zwei Überfälle auf Jugendliche in Linz

LINZ. In der Nacht auf Allerheiligen sind in Linz auf dem Hauptplatz bzw. in der Solar City zwei junge Burschen bedroht und ausgeraubt worden.

(Symbolfoto) Bild: Volker Weihbold

Ein 15-Jähriger aus Marchtrenk war am Mittwochabend um 19.50 Uhr auf dem Hauptplatz unterwegs. Auf einer Parkbank nahe des Brunnens lungerten drei junge Männer. Sie forderten den Jugendlichen auf, seine Geldbörse herzugeben. Doch der 15-Jährige weigerte sich, er wollte einfach nur weitergehen. Daraufhin zeigte ihm einer der Angreifer sein Messer. Der junge Marchtrenker wurde am Hals gepackt, sodass er den Räubern am Ende 10 Euro aushändigte. Eine Alarmfahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Täter dürften zwischen 16 und 20 Jahren alt sein, sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Einer ist mollig, 1,80 Meter groß und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er passend für die Halloween-Nacht Farblinsen in den Augen. Dessen Komplize wird vom Opfer als ziemlich dünn beschrieben. Er trug eine schwarze Baseballkappe und einen schwarzen Nike-Trainingsanzug. Der dritte Täter trägt dunkle, seitlich kurzgeschorene Haare.

Der zweite Raub auf offener Straße passierte in der Solar City. Es war gegen 23.20 Uhr im Bereich des Bundesgymnasiums in der Heliosallee, als ein 14-jähriger Schüler noch unterwegs war, um seinen Tretroller zu suchen. Plötzlich wurde er von fünf Jugendlichen überfallen. Das Quintett war mit Messern und Luftdruckpistolen bewaffnet. Die vermummten Täter zwangen den 14-Jährigen seine Red Bull Racing-Jacke sowie seinen Rucksack herzugeben. Anschließend flüchtete die Bande in unbekannte Richtung. Der Bursch erstattete gegen Mitternacht in Begleitung seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. Die eingeleitete Fahndung brachte kein Ergebnis.

