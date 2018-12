Großfahndung läuft: Diebe stahlen in einer Nacht zwei Bankomaten

BUCHKIRCHEN/ASTEN. Gleich zwei Bankomaten wurden in der Nacht auf Dienstag in Oberösterreich gestohlen: zuerst ein Geldautomaten in Asten, kurz danach ein weiterer in Buchkirchen. Ein Täter wurde festgenommen, nach weiteren wird gesucht.

Die unbekannten Täter schlugen zuerst im Einkaufszentrum Frunpark in Asten (Bezirk Linz-Land) zu: Dort stahlen sie gegen 2.15 Uhr aus dem Eingansgbereiches eines Supermarktes den Bankomaten. Sie rissen ihn aus der Verankerung und transportierten ihn ab. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei das Fluchtfahrzeug und den Bankomaten sicher stellen. Gegen fünf Uhr in der Früh griff die Polizei die Täter auf, zwei konnten in der Dunkelheit aber flüchten.

Nur eine halbe Stunde nach dem ersten Coup folgte ein zweiter in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land). Auch hier zwängten die Täter die Eingangstür auf, rissen das Geldausgabegerät aus der Eingangshalle der Sparkassenfiliale aus der Verankerungen und nahmen es mit. Gegen 3.30 Uhr konnten drei Täter in Hörsching, sowie im Ortschaftsbereich Holzleiten, Rudeldorf und Rutzing gesichtet werden. Auch hier flüchteten offensichtlich drei Täter in der Dunkelheit, Fluchtfahrzeug und Bankomat konnte die Polizei ebenfalls sicherstellen. Ein Verdächtiger konnte in den frühen Morgenstunden festgenommen werden.



„Wir gehen zwar davon aus, dass es sich um unterschiedliche Täter handelt, glauben aber, dass es eine Verbindung gibt“, sagt Polizeisprecherin Petra Datscher. Die Großfahndung läuft weiter. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollte jemand in dem Bereich St. Marien, Neuhofen an der Krems, Hörsching – Rudolsdorf, Rutzing, Holzleiten verdächtige Personen wahrnehmen, bitte umgehend den Notruf 133 bzw. beim Landeskriminalamt Oberösterreich 059 133 40 3333 anrufen.

