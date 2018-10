Großes Werben um den Nachwuchs

WELS. Auch am zweiten Tag der Messe "Jugend und Beruf" in Wels war der Andrang riesig.

Der Besucherandrang ist enorm. Bis Samstag werden 80.000 Messegäste erwartet. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit den Parkplätzen wurde es gestern auf dem Welser Messegelände knapp. Der Besucherandrang bei der "Jugend und Beruf", die von den OÖNachrichten präsentiert wird, war auch am zweiten Tag riesig. Angesichts des großen Ansturms sind die Aussteller mehr als zufrieden.

"Das ist eine echt lässige Messe, die Jugendlichen sind sehr interessiert, gerade hat eine junge Dame, die sich für Kfz-Technik begeistert, ihren Lebenslauf abgegeben", sagt Lehrlingsausbildner Andreas Aigner von BRP-Rotax aus Gunskirchen. Die 118 auf der Messe vertretenen Ausbildungsbetriebe nützen die "Jugend und Beruf" für den Erstkontakt mit potentiellen künftigen Lehrlingen und geben Bewerbungsbögen aus. Und nicht nur diese werben um den Nachwuchs. Sogar die katholische Kirche ist mit einem Stand vertreten.

Viele junge Besucher wollen sich stylen lassen und stehen dafür Schlange. Friseurin ist nach wie vor einer der beliebtesten Lehrberufe der Mädchen.

Im Wettbewerb um die Jugend stehen auch die Gymnasien und die Höheren Bildenden Schulen. Als Aussteller dabei sind nicht nur oberösterreichische Bildungseinrichtungen, sondern auch viele aus anderen Bundesländern.

Begeistert von diesem riesigen Informationsangebot ist die NMS-Schülerin Laura Froschauer aus Perg, die gestern mit ihrer Klasse in Wels war. "Ich möchte noch weiter in die Schule gehen und beruflich etwas in Richtung Grafik und Webdesign machen", sagt die 13-Jährige.

Einblick in einen kreativen Job geben die oö. Floristen

Stark war gestern auch der Andrang beim OÖN-Stand (Halle 1, Stand 150), wo bei Gewinnspielen wertvolle Preise verlost werden. Geöffnet ist die Messe am Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 16 Uhr. (krai)

Eurothermen sind größter Ausbildner im Tourismus

Die Eurothermen Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall bilden in Oberösterreich die meisten Tourismuslehrlinge aus. Aktuell absolvieren 55 Mädchen und Burschen eine Lehre. Einige von ihnen sind diese Woche bei der Messe "Jugend und Beruf" in Wels im Einsatz und informieren aus erster Hand über den Joballtag. "Wir sind bereits zum 10. Mal auf der Messe, um junge Talente auf uns aufmerksam zu machen.

Markus Achleitner, Lehrling Lisa-Marie Jobst, Sabrina Dostal

Sie ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel", sagt der designierte Wirtschafts-Landesrat und Eurothermen-Chef Markus Achleitner. Die Lehrlinge werden zusätzlich zur praktischen Ausbildung im Betrieb und der Berufsschule in einer eigenen Akademie ausgebildet. Der Erfolg gibt dem Modell recht: Der Nachwuchs steht regelmäßig bei Lehrlingswettbewerben auf dem Podest.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema