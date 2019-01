Großbrand in Sierning: Falsch entsorgte Zigarettenstummel als Brandursache

SIERNING. Am 01. Jänner war gegen 19:50 Uhr in Sierning (Bezirk Steyr-Land) im ersten Stock eines ehemaligen Industriegebäudes Feuer ausgebrochen. Brandursache dürften mit großer Wahrscheinlichkeit fahrlässig entsorgte Zigarettenstummel gewesen sein.

Insgesamt 7 Feuerwehren standen im Einsatz. Bild: Matthias Lauber

Das stellten Brandsachverständige heute Vormittag fest. Demnach fand am Silvesterabend auch eine kleine Feier in dem Industriegebäude statt. Bei den Aufräumarbeiten dürften Rauchwarenreste in einem Karton-Mistkübel entsorgt worden sein und den Brand ausgelöst haben.

Video: Brand in ehemaligem Industriegebäude

Personen befanden sich beim Ausbrechen des Feuers nicht mehr im Objekt. Ein Hund, der in einer versperrten Box gehalten wurde, konnte von der Feuerwehr aus dem stark verrauchten Garagenabteil befreit werden. Aufgrund des sich in der Zwischendecke ausbreitenden Brandes und der Notwendigkeit, die Decke zu öffnen, mussten weitere Feuerwehren gerufen werden. Insgesamt waren 7 Feuerwehren mit 19 Fahrzeugen und 132 Mann, sowie 1 Rettungsfahrzeug mit 3 Mann und die Polizei mit 3 Mann im Einsatz.

