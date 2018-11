Großbrand in Kallham: 14 Feuerwehren im Einsatz

KALLHAM. Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Grieskirchen: In einer Firmenhalle in Kallham ist am Freitagabend Feuer ausgebrochen.

Es war gegen 18:40 Uhr, als der Brand auf dem Gelände eines örtlichen Gewerbebetriebs, der sich auf Verarbeitung von Blechen spezialisiert hat, bemerkt wurde. In einer Firmenhalle war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen, die Flammen breiteten sich rasch aus.

Alarmstufe drei wurde ausgerufen, unter anderem, weil es Probleme bei der Löschwasserversorgung gab, rückten insgesamt 14 Feuerwehren aus dem Umkreis an. Als sie eintrafen, stand bereits etwa die Hälfte des Gebäudes in Vollbrand. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen unter anderem von Drehleitern aus. Die Rauchschwaden war noch in einiger Entfernung zu sehen.

Beträchtlicher Sachschaden

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand, der Sachschaden dürfte jedoch beträchtlich sein. Wie lange der Einsatz der Feuerwehren dauern wird, war vorerst nicht abzusehen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Großeinsatz in der Ortschaft Schildorf:

