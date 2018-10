Großbrand in Innviertler Tischlerei

SCHARDENBERG. In einem Tischlereibetrieb in Schardenberg (Bezirk Schärding) ist am Samstagvormittag Feuer ausgebrochen.

Bilder zeigen dichte Rauchwolken. Bild: www.fotokerschi.at | Leserreporter

Der Alarm ging um kurz vor elf Uhr ein: In einer Tischlerei in Schardenberg (Bezirk Schärding) war Feuer ausgebrochen.

Alarmstufe zwei wurde ausgerufen, insgesamt rückten neun Feuerwehren aus dem Umkreis mit 19 Fahrzeugen an. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von deutschen Kollegen aus dem benachbarten Passau.

"Es brannte bereits lichterloh"

"Als wir am Einsatzort eintrafen, brannte es bereits lichterloh", sagt Einsatzleiter Gerhard Mayr von der FF Schardenberg am OÖN-Telefon. Die Rauchschwaden waren schon aus weiter Entfernung zu sehen.

Mehr als 200 Mann der Feuerwehren Schardenberg, Freinberg, Haibach bei Schärding, Münzkirchen, Reikersham, Schärding, Wallensham, Wernstein am Inn und Passau bekämpften die Flammen von Innen und Außen.

Da die Zwischendecke einer Halle in Brand geraten war, musste das Dach geöffnet werden. Auf das lagernde Holz hat das Feuer nicht übergriffen. Ebenso konnten die Feuerwehren verhindern, dass sich der Brand auf weitere Gebäude der Tischlerei ausbreitete. "Den großen Trakt konnten wir schützen", so Mayr.

Brandsachverständige vor Ort

Mittlerweile konnte weitgehend "Brand Aus" gegeben werden. Mittels Wärmebildkamera wird die Zwischendecke noch nach Glutnestern abgesucht, sagt Mayr.

Arbeiter waren am Samstag nicht in der Tischlerei.Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Am Samstag untersuchten Experten der Polizei den Brandort. Auch die Höhe des Sachschadens ließ sich noch nicht beziffern.

(Bild: www.fotokerschi.at | Leserreporter)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema