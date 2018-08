Grillbetrachtungen

Grillen am Spieß oder auf einem Rost war bis in die jüngste Gegenwart ein Synonym für oberschichtliche Ernährung.

Alle grillen. Es ist das Modewort dieses Sommers: Die Richterin "grillte" im angenehm abgekühlten Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts tagelang den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Trumps Außenminister Mike Pompeo war im Außenpolitischen Ausschuss des US-Senats nur drei Tage lang "gegrillt" worden. Die Sonnenhungrigen hingegen "grillen" wochenlang an der Adria und am Mittelmeer. Und wer zu Hause geblieben ist, "grillt" in der Hitze und am Abend weiter im eigenen Garten oder an den wenigen von der Öffentlichkeit eingeräumten Grillplätzen.

Der Patron der Köche und Griller ist der heilige Laurentius, dessen Basilika in Enns/Lauriacum heuer im Zentrum der oberösterreichischen Landesausstellung steht. Sein Erkennungszeichen ist der Grillrost, auf welchem er unter dem römischen Kaiser Valerian zu Tode gemartert worden sein soll. Sein Festtag ist der 10. August. Dass das auch der Tag der siegreichen Schlacht Kaiser Ottos des Großen gegen die Ungarn im Jahr 955 auf dem Lechfeld bei Augsburg war, machte ihn vor allem in Bayern und Österreich populär und verhalf ihm zu dem Patrozinium in der traditionsreichen Lorcher Basilika, die eigentlich dem heiligen Florian und seinen vierzig Gefährten geweiht sein müsste, deren Gebeine man in der Krypta gefunden zu haben glaubt.

Die Römer sind die Grillpioniere Europas. Wahrscheinlich ab dem 4. Jahrhundert nach Christus schmiedeten sie Roste aus Metall, um den Abstand zwischen Glut und Fleisch regulieren zu können. Dass es diese Roste also schon zur Zeit des heiligen Laurentius gab, ist eher zweifelhaft. Vorher waren Kochgruben üblich. Man schichtete Nahrungsmittel hinein und gab Steine dazu, um das Ganze zum Garen zu bringen, und griff lieber zum Kochtopf, weil dadurch am wenigsten Nährstoffe verloren gehen.

Grillen am Spieß oder auf einem Rost war bis in die jüngste Gegenwart ein Synonym für oberschichtliche Ernährung. Nur wo Nahrungsmittel und Tiere in Überfülle verfügbar waren, konnte man sich ein verschwenderisches Kochen leisten. Der moderne Grillboom kommt daher aus Amerika. Die karibischen Ureinwohner garten Fleischstücke oder ganze Tiere in einem Erdloch, und das "vom Bart bis zum Schwanz". Aus dem "barbe à queue" ist der "Barbecue" geworden, inzwischen längst nicht mehr nur für Fleisch oder Fisch und mit raffiniertesten Gerätschaften. Man grillt Obst und Gemüse, verwendet Fleischersatz und garantiert vegane Produkte und imponiert mit mehrflammigen, fein regulierbaren Gas- und Elektro-Kochmaschinen.

Wenn die Zeit der Hitze vorbei ist, verlegt man die Grillplätze wieder ins Haus oder reiht sich an den Grillecken der feinen Restaurants und Frühstücksbuffets in die Schlange der Wartenden ein. Wie lange hingegen der Finanzminister noch weiter gegrillt wird, bleibt dem Gericht überlassen.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

