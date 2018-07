Gottfried Kerschbaummayr: Der erste von 900 freiwilligen Helfern

Gottfried Kerschbaummayr organisiert den großen Feuerwehr-Landesbewerb.

Gottfried Kerschbaummayr, Kommandant von Summerau, OK-Chef Bild: Pramhofer

Stabsmäßig geplant muss eine Veranstaltung wie der Landesfeuerwehrbewerb in Rainbach sein. Immerhin treten 1900 Gruppen aus allen Teilen Oberösterreichs und darüber hinaus an. 20.000 Personen kommen an diesem Wochenende in die Mühlviertler Marktgemeinde.

Mit Gottfried Kerschbaummayr steht ein erfahrener Feuerwehrkommandant und Bundesheer-Offizier an der Spitze des Organisationskomitees (OK). Immerhin ziehen alle sieben Feuerwehren des Pflichtbereiches an einem Strang. „Wir arbeiteten eineinhalb Jahre auf dieses Wochenende hin“, sagt der Summerauer Kommandant.

Auf seine 25 Team-Mitglieder kann er sich blind verlassen – eine Grundbedingung funktionierender Stabsarbeit. Diese gehört für Gottfried Kerschbaummayr als Stabsoffizier (S3) für Ausbildung und Einsatzführung im Panzerstabsbataillon 4 zum täglichen Brot. Das OK-Team wiederum kann sich auf 950 Feuerwehrmitglieder verlassen: „In unserer Gemeinde ist fast jeder dritte Bürger bei einer der sieben Feuerwehren“, rechnet der Cheforganisator die Schlagkraft der Rainbacher Einsatzkräfte vor. Diese wurde in den vergangenen Tagen auch dringend benötigt: „Von 29. Juni, dem Beginn der Aufbauarbeiten bis zum Abbau am Montag, sind rund 900 Freiwillige im Einsatz, um den Landesbewerb abzuwickeln“, sagt er.

Alleine sei das natürlich nicht machbar. Das bezieht Kerschbaummayr auch auf seine Person und dankt dem Team: „Die haben sich eineinhalb Jahre den Haxen ausgerissen und die PS auf den Boden gebracht“, freut er sich, dass nun endlich der Startschuss gefallen ist.

Was es heißt, einen Bewerb dieser Größenordnung auszurichten, macht Kerschbaummayr an einigen Zahlen fest: „Wir haben einen Parkplatz für 1500 Fahrzeuge abgesperrt, einen Campingplatz mit 100 Stellplätzen errichtet, 8000 Meter Trassierband gespannt und zwei Kilometer Bauzaun aufgestellt. Außerdem werden neben 1400 Kilo Pommes und 800 Kilo Schnitzelfleisch auch Unmengen an Bratwürstel verzehrt.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema