Glatteis: Mehrere Unfälle auf den Straßen in Oberösterreich

LINZ. Glatteis dürfte am Freitag die Ursache für mehrere Unfälle in Oberösterreich gewesen sein. Laut Landesfeuerwehrkommando mussten bis zum Abend zahlreiche verunglückte Autos geborgen werden.

In Peterskirchen bei Ried kam ein Auto von der spiegelglatten Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Bild: Matthias Lauber (laumat.at)

Zu gröberen Verletzungen dürfte es bei den Fahrern bzw. Beifahrern aber nicht gekommen sein.

Besonders betroffen war das Innviertel. In Peterskirchen bei Ried kam ein Auto von der spiegelglatten Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Auch in St. Marienkirchen bei Schärding und in Kremsmünster mussten Fahrzeuge geborgen werden. In Peilstein, Bezirk Rohrbach, kam ein Bus von der Straße ab. Fahrgäste waren keine im Fahrzeug.

In Frankenburg kam es in einer leichten Kurve zur Kollision zweier Autos. In der Folge rutschte der Pkw eines 34-Jährigen von der Straße den Abhang hinunter und kam in einem seichten Bachbett auf dem Dach zu liegen. Er und die Insassen des anderen Wagens, eine 28-Jährige und ihr zehnjähriger Sohn, wurden dabei leicht verletzt.

