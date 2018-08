Geschichte der Fürsorge im Fokus

LINZ. Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen der Jugendhilfe: Zeitzeugen gesucht.

Betreute Jugendliche der Nachkriegszeit Bild: Land OÖ

Im kommenden Jahr feiert die Kinder- und Jugendhilfe (KJH) des Landes ihr 100-jähriges Bestehen – 1919 wurden die ersten Jugendfürsorgeeinrichtungen in Oberösterreich gegründet. Zu diesem Anlass bereitet die Abteilung eine Ausstellung über ihre Geschichte vor, die in den kommenden beiden Jahren im Land gezeigt wird.

Dazu sind die Organisatoren auf der Suche nach Zeitzeugen, die bereit sind, ihre Erinnerungen zu teilen. Sie wenden sich mit ihrem Anliegen in erster Linie an Menschen, die zwischen 1950 und 1990 Betreute oder Betreuer in einem Kinder- oder Jugendheim bzw. Pflegekinder oder -eltern waren.

Fotos, Dokumente, Gegenstände

Menschen, die in dieser Zeit in Kontakt mit der Fürsorge waren, sollen in der Ausstellung zu Wort kommen, indem sie sich beispielsweise für Video-Interviews zur Verfügung stellen, in denen sie von ihrem Alltag in der Nachkriegszeit erzählen. Ausschnitte der Aufnahmen sollen in der Ausstellung gezeigt werden. Gesucht werden aber auch schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit, Fotos, Dokumente über persönliche Gegenstände als Leihgaben.

Die Ausstellung wird 2019 im Landesdienstleistungszentrum und in der Fachhochschule für Gesundheit und Soziales gezeigt, sowie anschließend an verschiedenen Standorten in Oberösterreich.

Für Kinder über Kinder

Sie soll vor allem Kindern und Jugendlichen und Interessierten die Möglichkeit bieten, auf lebensnahe und anschauliche Weise etwas über das Schicksal von Menschen zu lernen, die von der Fürsorge betreut wurden. Der Umgang mit diesen Kindern stelle ein "spannendes und mitunter trauriges Spiegelbild" der Zeitgeschichte dar, heißt es von der Abteilung.

Personen, die als Zeitzeugen zur Gestaltung der Ausstellung beitragen möchten, sind gebeten, dies beim Amt der oberösterreichischen Landesregierung – Abteilung Kinder- und Jugendhilfe unter der Telefonnummer 0732/ 7720 15201 zu tun, oder unter der E-Mail-Adresse kjh.post@ooe.gv.at. Annahmeschluss ist der 30. August 2018.

