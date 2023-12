Geschenke fürs große und kleine Glück im neuen Jahr: Was sie bedeuten

Der Jahreswechsel wir in Österreich traditionell dafür genutzt, Glück zu verschenken.

Auch wenn der Brauch in anderen Ländern eher unbekannt ist, hierzulande hat das Verschenken von Glücksbringern zu Silvester bereits Tradition.

Jedes Glücksbringer-Motiv hat dabei eine gewisse Bedeutung, die sich aus uralten Bräuchen entwickelt hat:

Der Glücksklee: Da vierblättriger Klee in der Natur nur sehr selten ist, braucht es einiges an Glück, um einen solchen zu finden. Auf Reisen mitgeführt, schützt das Kleeblatt den Reisenden, näht man es in die Kleidung ein, soll es vor dem Bösen bewahren.

Der Rauchfangkehrer wiederum soll einen funktionstüchtigen Kamin garantieren. Früher war es eine Katastrophe, wenn der Kamin verstopft war, denn dann konnte das Essen nicht mehr zubereitet werden und es wurde kalt im Haus. In einer solchen Situation brachte der Rauchfangkehrer die Rettung – also das Glück zurück.

Das Glücksschwein ist ein Zeichen für Wohlstand und Reichtum. Darüber hinaus galt bei den Römern derjenige als privilegiert, der über viele Schweine und somit auch über genügend zu essen verfügte.

Der Glückspilz soll eine heilende Wirkung haben genauso wie der Marienkäfer. Letzterer gilt zudem als Himmelsbote und soll deshalb auch die Kinder beschützen.

Der Glückspfennig steht für Reichtum. Wer ihn verschenkt, wünscht dem Empfänger, dass ihm niemals das Geld ausgehen möge. Geschichtlicher Hintergrund: Der Glückspfennig wird oftmals als kleinere Ausgabe des Tauftalers angesehen, der in früheren Jahrhunderten – in der Hoffnung, Hexen zu vertreiben – an die Stalltür genagelt oder mitgeführt wurde.

Das Hufeisen: Da das Pferd von jeher als Symbol für Stärke und Kraft stand, galt das Hufeisen, das das Tier schützte, ebenfalls als Glücksbringer. Zur Ausrichtung des Hufeisens gibt es mehrere Versionen, einerseits gilt ein nach oben offenes Eisen als Symbol für die Teufelshörner, andererseits auch als glücksfangender Brunnen. Nach unten geöffnet gibt es jedoch die Vorstellung, das Glück könne "herausfallen".

