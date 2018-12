Geheimes Versteck in Linz: So kam die Polizei der Bankomat-Bande auf die Spur

LINZ. Bankomaten aus Foyers gerissen: Inzwischen wurden bereits sieben Rumänen verhaftet

Täter schnitten Bankomaten in der Eisenbahnunterführung im Bereich Rutzing (Hörsching) auf. Bild: Polizei

Einer rumänischen Diebesbande, die es auf Bankomaten abgesehen hat, konnte das oberösterreichische Landeskriminalamt nach monatelangen Ermittlungen in dieser Woche einen schweren Schlag zufügen.

Wie berichtet, schlugen die Täter in der Nacht auf Dienstag in Asten und etwa eine halbe Stunde später in Buchkirchen bei Wels zu. 120 Beamte waren in dieser Nacht bei der Alarmfahndung im Einsatz und konnten insgesamt vier Männer festnehmen. "Wir wussten, dass sie bald wieder aktiv werden würden, deshalb haben wir alle Kräfte inklusive Hubschrauber eingesetzt, die verfügbar waren", berichteten gestern Landeskriminalamtschef Gottfried Mitterlehner und Chefermittler Rudi Frühwirth. Am Mittwoch wurden dann drei weitere Verdächtige gefasst.

Wohnung als "Basis" genutzt

Zwei der flüchtigen Täter, die in Buchkirchen dabei gewesen sein sollen, hielten sich am Mittwoch in der Nähe einer Wohnung in Linz auf, die von einem Rumänen bewohnt wurde. Dieser Mann stand bereits seit einiger Zeit im Verdacht, in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Dass die Mittäter in der Nähe dieser Wohnung waren, war laut Kripo kein Zufall. Es stellte sich heraus, dass der Linzer Rumäne den Bandenmitgliedern seine Wohnung als "Basis" zur Verfügung stellte und die Tatorte im Vorfeld auskundschaftete. Der in Linz wohnhafte Mann sei für die Tätergruppe zwar wichtig gewesen, der "Chef" der Bande war er aber nicht, sagte Frühwirth. Die Vorgehensweise der Bande war stets dieselbe: Zuerst stahlen die Täter ein Auto, dann fuhren sie damit bei den Bankfilialen vor, fixierten die Geldautomaten, die meist mit fünfstelligen Bargeldbeträgen befüllt waren, mit einem Schwerlastengurt und rissen dann die Geräte mithilfe des Pkw aus der Verankerung.

14 solcher Delikte sollen in Oberösterreich auf das Konto der Bande gehen, in sieben Fällen hatten sie Erfolg, in sieben Fällen scheiterten sie, u. a. weil sie die knapp 500 Kilo schweren Bankomaten nicht in ihr Fahrzeug hieven konnten, wie etwa in Mettmach im Bezirk Ried.

Opfer ließen Schlüssel im Auto

Die Tatorte befanden sich zumeist in ländlichen Gegenden. Dort Autos bzw. Firmenfahrzeuge zu stehlen, sei oftmals ein Leichtes gewesen, so Mitterlehner. Denn nicht selten hätten die Besitzer den Schlüssel im Fahrzeug (zum Beispiel im Handschuhfach) gelassen. Zum Aufschneiden der Bankomaten wurde eine Motorflex verwendet. Dies geschah an abgelegenen Orten, wie Wäldern oder Unterführungen.

Die Tatorte verteilen sich auf ganz Oberösterreich

Die rumänische Bankomat-Bande, die heuer von Anfang Jänner bis Dezember insgesamt 14 Mal zuschlug, wählte ihre Tatorte in ganz Oberösterreich aus. Bevorzugt wurden ländliche Gegenden, um die Geldautomaten ungestört mit einer Flex aufschneiden zu können.

In Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) wurden die Täter gleich zwei Mal aktiv: am 10. Jänner und wie berichtet in der Nacht auf Dienstag, wo die Bande scheiterte und einige Mitglieder festgenommen wurden. In Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) wurde ein Anschlag auf eine Bankfiliale am 24. April verübt. In Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) schlugen Mitglieder der Bande am 9. Mai zu.

Die nächsten „Stationen“: Kirchberg bei Mattighofen am 12. Mai und Sattledt (Wels-Land) am 15. Mai. In Mettmach im Bezirk Ried versuchten es die Täter gleich zwei Mal, am 27. September und am 14. November, scheiterten aber. Die weiteren Tatorte: Frankenburg (29. September), Nöstlbach (18. Oktober), Asten (30. Oktober bzw. am vorigen Dienstag), Lenzing (23. November) und Waldneukirchen (7. Dezember).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema