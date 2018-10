Gefährlicher Herbst für Zweiradfahrer

NIEDERWALDKIRCHEN/SCHLüSSLBERG. Gleich zweimal mussten am Mittwoch in Oberösterreich die Rettungskräfte nach Unfällen mit Zweirädern ausrücken.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Ein 19-jähriger Bursch aus dem Bezirk Urfahr hatte gegen 17.45 Uhr in Niederwaldkirchen beim Abbiegen auf die L1522 einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach übersehen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Pkw-Lenker gab später gegenüber der Polizei an, er sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und habe deshalb den Radfahrer nicht bemerkt. Der 43-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er vom Notarzt versorgt werden musste. Die Rettung brachte ihn nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus nach Rohrbach.

Zwei Stunden nach dem Unfall in Niederwaldkirchen übersah in Schlüßlberg ein 21 Jahre alter Mopedlenker beim Abbiegen von der B137 einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 33-jährigen Welser. Es kam zur Kollision. Der 21-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe und über das Fahrzeug geschleudert und blieb verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Mopedlenker ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Der Pkw-Lenker überstand den Unfall unverletzt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema