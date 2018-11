Gallneukirchner Mesner soll abgeschoben werden

GALLNEUKIRCHEN. Auf Unverständnis in der örtlichen Bevölkerung stößt die Abschiebung eines in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) gut integrierten Paares.

Laut einem Bericht des ORF-Oberösterreich soll das junge Paar aus dem Iran, das seit drei Jahren in Österreich ist und zum Christentum konvertierte, abgeschoben werden. Der junge Mann arbeitet als Mesner in der Pfarre Gallneukirchen.

Die beiden seien integriert und engagiert und würden fließend Deutsch sprechen, so der Gallneukirchner Pfarrer Klaus Dopler gegenüber dem ORF. Die beiden hätten ihm glaubhaft vermitteln können, dass sie sich in einer Notsituation befinden. In ihrem Ursprungsland Iran seien sie als Paar bedroht, weil sie von verfeindeten Volksgruppen abstammen, so Dopler: "So wie ich die Situation geschildert bekommen habe, ist es lebensbedrohlich und würde ihnen möglicherweise Blutrache drohen. Das wäre für mich eine Katastrophe."

Der TV-Bericht sehen Sie hier

"Kein Grund für Schutz"

Der 31-Jährige und die 26-Jährige werden auch von der Gallneukirchner Bürgermeisterin Gisela Gabauer (ÖVP) unterstützt: "Wir haben eine Befürwortung für das Paar ausgesprochen. Und wenn jetzt da wieder Hilfe gebraucht wird, bin ich jederzeit bereit."

Aus dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl heißt es, dass nach eingehender Prüfung kein Grund für Schutz vorliege. Als Grund für die Abschiebung soll laut dem betroffenen Paar auch angegeben worden sein, dass sie nur zum Schein zum Christentum konvertiert seien. Das Paar will nun Einspruch gegen den negativen Asylbescheid einlegen und hofft, in zweiter Instanz einen positiven Asylbescheid zu bekommen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema