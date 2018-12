Fußgänger in Linz angefahren: Autolenker beging Fahrerflucht

Empfehlung: Mehr Geschwindigkeitskontrollen auch im Stadtgebiet!

Oft wäre ich schon geneigt gewesen, Anzeigen zu erstatten, weil es immer mehr rücksichtslose, offensichtlich auch zu wenig intelligente Autofahrer gibt. Besonders an den Ein- und Ausfahrtsstraßen wird die Geschwindigkeit regelmäßig massiv überschritten und man duldet es. Warum wird nicht kontrolliert oder geblitzt? Das Geld holt man sich dann von den Wochenendausflüglern, die auf den breiten Mühlviertler Straßen bei wenig Verkehr die erlaubte Geschwindigkeit ein wenig überschreiten, ohne dabei irgendjemanden zu gefährden.

Oder kann mir einer erklären, warum in Linz mit 70 kmh oder noch darüber regelmäßig daherzubrausen ungestraft möglich ist, aber auf verkehrsarmen und trockenen Straßen bei bestem Überblick am Land die Überschreitung bestraft wird?