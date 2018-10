Fußballfan verletzte niemanden, muss aber trotzdem Schmerzensgeld zahlen

RIED/WIEN. Der Innviertler soll die "Kausalkette" bei einer Auseinandersetzung zwischen Ried- und Sturm-Anhängern mit in Gang gesetzt haben. Die Gesamtkosten betragen rund 19.000 Euro.

Vor dem Rieder Stadion kam es am 30. Juli 2016 zu dem Vorfall. Bild: streif

Am 30. Juli 2016 war die Fußballwelt im Innviertel noch einigermaßen in Ordnung. Die SV Ried spielte damals noch in der Bundesliga und feierte an besagtem Samstag einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Sturm Graz. Einigen "Fans" der SV Ried dürfte der Sieg der eigenen Mannschaft jedoch nicht gereicht haben.

Nach dem Spiel kam es auf dem für die Gästefans reservierten Parkplatz zu einer Auseinandersetzung. Laut Polizei handelte es sich damals um eine Gruppe von fünf bis zehn Ried-Anhängern, die auf die gegnerischen Fans losgestürmt sein sollen.

Polizist bei Einsatz verletzt

Die Polizei musste eingreifen, ein Beamter wurde bei dem Einsatz von einem Ried-Fan an der linken Hand verletzt. Von der Personengruppe konnte jedoch zunächst lediglich eine Person identifiziert werden.

Obwohl von Beginn an feststand, dass dieser Mann den Polizisten mit Sicherheit nicht verletzte, wurde der Innviertler im Auftrag des Polizisten vom Rieder Rechtsanwalt Stefan Glaser zivilrechtlich geklagt. Auch der Umstand, dass der Fan keine erhöhte Gefahrenlage für den Polizisten geschaffen hatte, stand außer Zweifel. "Wir haben damals die Ansprüche darauf gestützt, dass der Beklagte aktiv am Losstürmen in Richtung der Sturm-Graz-Anhänger beteiligt war. Allein die Teilnahme an dieser Gruppe begründet ein rechtswidriges Verhalten und eine Haftung des Beklagten", sagt Glaser im OÖN-Gespräch.

Das Klagebegehren wurde jedoch vom Bezirksgericht Ried in erster Instanz abgewiesen. Der Fußballfan argumentierte unter anderem damit, dass er an den Auseinandersetzungen nicht aktiv beteiligt gewesen war.

Urteil mit Signalwirkung

Er sei lediglich durch "Zurufe" selbst aktiv geworden. In zweiter Instanz bekam der Rieder Polizist jedoch recht, nun schloss sich auch der Oberste Gerichtshof dem Rechtsstandpunkt von Jurist Glaser an. In der Begründung des OGH heißt es: "In einer Gruppe auf Fans des gegnerischen Fußballklubs loszustürmen, ist ein Verhalten, das geeignet ist, Aggressionen und Tätlichkeiten zu fördern. Verletzungen, sei es von gegnerischen Fans, Unbeteiligten oder einschreitenden Sicherheitskräften, sind in einer solchen Situation wahrscheinlich oder zumindest vorhersehbar."

Daher sei eine "solidarische Haftung" des Beklagten für die Verletzungsfolgen des Polizisten vertretbar, so der Oberste Gerichtshof.

Der Innviertler habe somit am "Kausalzusammenhang" aktiv mitgewirkt. Dieses Urteil des OGH sollte aber nicht nur bei Fußballfans die Alarmglocken schrillen lassen. "Man sollte sich als Teilnehmer radikaler Fangruppen sehr gut überlegen, ob man überhaupt mittut, auch wenn man keine unmittelbaren Taten setzt. Man hat nämlich auch dann das Risiko, zur Haftung gezogen zu werden, wenn man niemandem einen persönlichen Schaden zugefügt hat", sagt Glaser.

Aufgrund des richtungsweisenden Urteils des Obersten Gerichtshofs muss der Fußballfan dem Polizisten 10.500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Das ist noch nicht alles: Zudem hat der Innviertler die Prozesskosten in der Höhe von rund 8500 Euro zu tragen.

Rechtsanwalt Stefan Glaser aus Ried

