Fusion von Wels und Thalheim? Wels will, Thalheim nicht

WELS, THALHEIM. Wels und Thalheim wollen die Zusammenarbeit verstärken. Eine Fusion in zehn Jahren kann sich der Welser Bürgermeister gut vorstellen. Thalheim sträubt sich.

Bürgermeister Andreas Rabl Bild: vowe

„Wir werden in den kommenden zehn Jahren die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gemeinden intensivieren“, sagen der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und den Thalheimer Ortschef Andreas Stockinger. Ob danach eine Fusion der beiden Gemeinden stehen könnte, darüber scheiden sich die Geister.

In einem ersten Schritt sollen nun Synergien gehoben werden. Als Beispiele nennt Stockinger etwa die Müllabfuhr, die Stadtgärtnerei oder die Rechtsabteilung: „Das wären Bereiche, die wir gemeinsam machen könnten. Das braucht nicht jede Gemeinde für sich.“ Auch das in Thalheim geplante Traunschiff mit Bibliothek und Cafés sei ein Beispiel für eine Kooperation, sagt Rabl: „Ob so ein Angebot am rechten oder linken Ufer der Traun liegt, ist egal. Es soll allen Bewohnern der Region zugute kommen.“ Das Denken in engen Gemeindengrenzen sei heute nicht mehr sinnvoll: „Es braucht größere Planungsräume.“ Wichtig sei aber, so Rabl, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe passiere: „Man muss gegenseitig die Identität respektieren.“

Wenn die Zusammenarbeit in den kommenden zehn Jahren gut funktioniere, könne 2028 eine Volksabstimmung angedacht werden, sagt Rabl: „Diese Fusion ist aber derzeit noch eine Vision. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber dazu brauchen wir die Zustimmung der Bevölkerung.“ Wichtig sei ihm, dass es dann weiterhin in Thalheim eine Art Gemeindeamt und Ansprechpartner gebe. Er kann sich ein ähnliches Modell wie die Bezirksvorsteher in Wien vorstellen.

Doch der Thalheimer Bürgermeister sträubt sich gegen eine Fusion: „Wichtig ist, dass die Gemeinden stärker zusammenarbeiten.“ Was in zehn Jahren passiere, könne er nicht sagen. Derzeit seien die Thalheimer von einer Fusion aber nicht begeistert, glaubt er: „Die Selbständigkeit muss gewahrt bleiben.“

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema