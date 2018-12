Fünf Verletzte bei Messerstecherei in Linz

LINZ. Bei einer Messerstecherei in Linz wurden in der Nacht auf Sonntag fünf Menschen verletzt. Ein 21-jähriger hat bei einer Auseinandersetzung mit einem Klappmesser auf fünf Männer eingestochen. Der Täter wurde festgenommen, die Opfer ins UKH Linz gebracht.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 18-jähriger Inder aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung an der Linzer Donaulände niedergestochen. Bei einer Auseinandersetzung mit einem 21-jährigen Linzer wurden noch vier weitere Menschen verletzt.

Beim Eintreffen der Polizei, lag der 18-jährige Verletzte am Gehsteig und wurde von Passanten betreut. Bei weiterer Fahndung konnten in der Nähe fünf weitere Jugendliche gefunden werden. Einer von ihnen, ein 22-jähriger Linzer, hatte ein Klappmesser in seiner Jackentasche. Er stritt die Tat jedoch ab. Später gestand der 21 21-jährige Täter, auf die fünf Opfer eingestochen und das Messer anschließend dem 22-jährigen übergeben zu haben. Drei von ihnen wurden erst später in der Linzer Altstadt, in die sie nach der Attacke geflüchtet waren. Alle Verletzten wurden in das Krankenhaus gebracht.

