Frontal gegen Lkw geprallt: Autofahrer schwer verletzt

ST. NIKOLA/STRUDENGAU. Schwere Verletzungen erlitt ein Pkw-Lenker bei einer Kollision mit einem Lastwagen Mittwochmorgen im Bezirk Perg.

Bild: Weihbold

Der 59-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Auto auf der B 3 im St. Nikola im Strudengau in Fahrtrichtung Persenbeug. Bei der Kreuzung mit einer Landesstraße bog unmittelbar vor dem Pkw ein 26-Jähriger mit seinem nicht beladenen Lkw auf die B 3 ab. Der Lastwagenfahrer aus dem Bezirk Melk dürfte den Wagen übersehen haben. Das Auto prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-Jährige schwer verletzt. Er wurde vom Notarzt versorgt und mit der Rettung in das Klinikum Amstetten gebracht.Der 26-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr St. Nikola war mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die B 3 war eine Stunde lang nur erschwert passierbar.

