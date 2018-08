Freunde weckten Brautpaar mit Böllern auf: 27-Jähriger verletzt

STROHHEIM. Beim traditionellen Hochzeitsschießen wurde Samstagfrüh in Strohheim (Bezirk Eferding) ein 27-Jähriger von einem Böller getroffen.

Symbolbild Bild: Weihbold

Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Wels eingeliefert, nachdem er vom Notarzt versorgt worden war.

Der 27-Jährige und zehn bis fünfzehn Freunde versammelten sich am frühen Morgen, um ein Brautpaar aufzuwecken. Es war 6.45 Uhr, als sie einen Böller in eine Blechtonne warfen. Dabei dürfte sich ein Splitter gelöst haben, der in die Schulter des Mannes aus dem Bezirk Eferding gedrungen ist.

