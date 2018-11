Freude am Glauben: Wie sie ein Priester aus Nigeria in Braunau vorlebt

LINZ. Sie sind Retter in der (Personal-)Not der Kirche – Priester aus dem Ausland. Ohne ausländische Seelsorger wäre der Priestermangel in der Diözese kaum auszugleichen.

Am 29. Juni wurde Maximus Nwolisa in Linz zum Priester geweiht. Bild: Reischl

Mittlerweile sind es 130 der mehr als 600 Seelsorger in der Diözese Linz. Der Großteil, nämlich 51, stammt aus Polen. Mit 27 Priestern stellt Afrika die zweitgrößte Gruppe, 17 davon kommen aus Nigeria. Einer von ihnen ist Maximus Nwolisa (34).

Am 29. Juni 2018 hat er gemeinsam mit seinem Landsmann Francis Abanobi von Bischof Manfred Scheuer im Mariendom die Priesterweihe empfangen. Seit sieben Jahren ist er in Österreich, hat in Innsbruck das von der Diözese Linz finanzierte Theologiestudium abgeschlossen. Nach einem Pastoraljahr (Lehrjahr) unterstützt er seit 1. September als Kaplan Pfarrer Severin Piksa in der Stadtpfarre Braunau-St. Stephan.

In untadeligem Deutsch spricht er über seine ersten Monate in St. Stephan und den vier angeschlossenen Pfarren: "Ich lebe mich langsam ein." Die unbändige "Freude am Glauben" habe er aus seiner Heimat mitgenommen. Und die angeborene Musikalität. Da ist es für ihn selbstverständlich, "dass ich im Gottesdienst die Kirchenlieder anstimme, denn bei uns in Nigeria wird die Messe gefeiert und nicht einfach ,gelesen‘."

Gottesdienst auf "afrikanische Art" – das sollen die Gläubigen im Dezember kennenlernen. "Dazu werde ich eine afrikanische Gemeinschaft aus Linz einladen", sagt er. Mit viel Musik, Gesang und Trommelwirbel.

Junge Menschen zum Glauben zu bewegen, ist ihm ein Anliegen: beim Religionsunterricht in zwei Braunauer Schulen ebenso wie bei den Ministrantenrunden, die er zweimal im Monat leitet. Mittlerweile bereitet ihm auch unser Dialekt kaum noch Probleme: "Ich verstehe fast alles", sagt er. Zum Beispiel "a Möhschpeis". Denn bei Mehlspeisen könne er nicht Nein sagen. Gelernt hat er den Dialekt in den neuen Kursen des Instituts für pastorale Fortbildung im Linzer Priesterseminar.

Große Integrationsleistung

"Pro Jahr werden drei bis vier neue ausländische Priester unseren Pfarren zugeteilt", sagt Martin Füreder, Leiter der Abteilung Priester und Diakone der Diözese Linz. Zunächst werden sie einem einheimischen Priester zur Seite gestellt. Sie müssen eine große Integrationsleistung vollbringen – besonders die Priester aus Afrika: "Nicht nur unsere Sprache müssen sie lernen, sondern auch die Umstände in unserer Seelsorge verstehen." Das brauche Zeit.

Die Priester aus Afrika seien in den Pfarren der Diözese Linz besonders beliebt – dank ihrer unkomplizierten, freundlichen Art. Neuland bedeuten für sie aber oft unsere gesellschaftlichen Entwicklungen – weg vom Patriarchat, hin zur Gleichberechtigung der Geschlechter und zur Mitarbeit der Laien. "Wenn sie Verantwortung als Pfarrleiter tragen, müssen sie sich darauf einstellen", sagt Martin Füreder.

