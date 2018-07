Freistadt: Frontalzusammenstoß mit Reh

FREISTADT. Ein 57-jähriger Motorradfahrer erlitt beim Unfall mit dem Tier Verletzungen unbestimmten Grades.

(Symbolbild) Bild: vowe

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Freistadt war am gestrigen Samstag mit seinem Motorrad gegen 21:35 Uhr auf der Gutauer Landesstraße Richtung Selker unterwegs. Plötzlich lief aus einem Maisfeld ein Reh auf die Straße. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Tier. Der 57-Jährige kam zu Sturz und sein Motorrad rutschte ins angrenzende Feld weiter. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das LKH Freistadt eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden, das Reh verendete und wurde vom zuständigen Jäger abgeholt.

1 Kommentar mitdabei (1321) 15.07.2018 09:10 Uhr Maisfelder sollten zu einer Durchzugsstraße zumindest einen viermetrigen Abstand haben. In diesem Bereich könnten Niedrigpflanzen stehen. Bei wem das nicht möglich ist, sollte aus Sicherheitsgründen zum Mitmenschen auf der Straße auf den Mais verzichten. Antwort schreiben

