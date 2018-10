Föhnsturm fegte über Oberösterreich - 198 Feuerwehren im Einsatz

Eine Sturmfront ist in der Nacht auf Dienstag mit bis zu knapp 160 km/h über Oberösterreich hinwegfegt und hat zu 325 Feuerwehreinsätzen geführt.

Lauterbach im Bezirk Kirchdorf Bild: www.fotokerschi.at

Besonders betroffen war die Südhälfte des Landes mit den Bezirken Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf an der Krems. Insgesamt waren in den Abend- und Nachtstunden oberösterreichweit 198 Feuerwehren mit 2900 Einsatzkräften bei rund 325 Einsätzen im Einsatz. Zahlreiche Bäume sind auf Straßen oder Dächer gestürzt, in Lauterbach (Bezirk Kirchdorf) wurde bei einem Einfamilienhaus das Dach abgedeckt.

Video: Haus abgedeckt

Auch in Wels wurde die Feuerwehr zu einem abgedeckten Dach bei einem Mehrparteienhaus gerufen:

(www.laumat.at/Matthias Lauber)

In Steinbach am Ziehberg wurde ein Bus-Wartehäuschen weggeweht und in Leonstein stürzte ein Baum auf einen Milchtankwagen:

(www.fotokerschi.at)

Schwere Sturmschäden im Seengebiet

Eine besonders starke Sturmbö erfasste das Dach der Mehrzweckhalle beim Freizeitzentrum St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck). Dabei wurden große Teile der Glasverkleidung aus der Dachkonstruktion herausgerissen und auf den Parkplatz geschleudert.

In Gmunden lösten sich Teile vom Dach der Neuen Mittelschule. Der Wochenmarkt musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, weil am frühen Morgen Böen und die Gischt der an der Ufermauer brechenden Wellen die Stände hinweggefegt hätten.

In Oberweis (Gemeinde Laakirchen) fielen mehrere Bäume um, einer davon auf eine Stromleitung und auf ein Garagendach.

(Spitzbart)

In Gosau (Bezirk Gmunden) löste sich kurz nach 3 Uhr ein Felsbrocken. Die zwei Tonnen schwere Gesteinsmasse blockierte die rechte Fahrspur in Richtung Bad Goisern. Die Straße musste gesperrt werden. Auch die B166, die Pass Gschütt-Bundesstraße, war nur erschwert passierbar. Ebenfalls gesperrt waren die B151 zwischen Nußdorf und Unterach, die L541 im Gemeindegebiet von Straß, die L1276 im Gemeindegebiet von Berg und der Güterweg Lichtenberg im Gemeindegebiet St. Georgen.

Im Traunsee bei Gmunden ist ein Boot gesunken. Da der Sturm beim Eintreffen der Wasserrettung äußerst heftig war und ein baldiges Nachlassen nicht erwartet wurde, entschied die Einsatzleitung aus Sicherheitsgründen in der Nacht keine Bergungsversuche zu unternehmen und den Einsatz heute fortzusetzen.

Einsätze zwischen 23:30 und 05:30 Uhr:

Noch gesperrt sind:

- die B152, zwischen Unterach und Steinbach

- die Almseestraße zwischen Grünau und dem Almsee

- die Hengstpassstraße zwischen Rosenau am Hengstpass und Altenmarkt

- die Mollner Straße zwischen Wühau und Breitenau gesperrt

- die Seewalchener Straße bei Neußing

- die Schiefer-Straße in Oberschlierbach

- die Leonsteiner Straße bei Haubaum

Hier war es in der Nacht am stürmischsten:

Feuerkogel: 159 km/h

Dachstein: 142 km/h

Mondsee: 102 km/h

Micheldorf: 96 km/h

Kremsmünster: 90 km/h

Windischgarsten: 85 km/h

Gallspach: 83 km/h

(Quelle: ZAMG)

Bis zum späten Vormittag bläst in den Bezirken Steyr-Land und Kirchdorf stürmischer Wind, kündigte Meteorologe Josef Haslhofer von der ZAMG im nachrichten.at-Gespräch an. Hier sind weiterhin Spitzen bis zu 80 km/h möglich. Auch in den Bergen bleibt es den ganzen Tag sehr windig. In den übrigen Landesteilen lässt der Wind nach. Schon in den Morgenstunden herrschen bei trockener Luft milde Temperaturen. Es wird sonnig und warm bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.

Video: Auch an der Esplanade in Gmunden blies am Dienstag noch stürmischer Wind

So wird das Wetter heute:

