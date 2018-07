Flugannullierungen und -verspätungen bei Laudamotion

LINZ/PALMA/SALZBURG. Hunderte Laudamotion-Passagiere warteten am Dienstag auf den Flughäfen Linz und Palma de Mallorca vergeblich auf ihren Flug. Auch am Flughafen Salzburg kam es wegen der Ausfälle zu Verspätungen.

Laudamotion Flugzeug am Linzer Flughafen, Flughafen Hörsching Bild: Schwarzl

Ein Vogel in Linz-Hörsching soll Auslöser für zwei Flugannullierungen bei Laudamotion gewesen sein. Er beschädigte am oberösterreichischen Blue Danube-Airport laut einer Laudamotion-Sprecherin eine Maschine am Boden derart stark, dass sie nicht mehr wie geplant um 11.30 Uhr nach Palma de Mallorca abheben konnte. Der Flug musste annulliert werden.

Davon betroffen war auch die Verbindung um 14.40 Uhr von Palma de Mallorca nach Salzburg. Rund 150 Passagiere warteten mehr als drei Stunden vergeblich auf ihren Flug, bevor ihnen mitgeteilt wurde, dass er annulliert werden muss.

Selbst in Salzburg kam es wegen des Vorfalls zu Verspätungen. Denn dort hätte die ausgefallene Maschine um 17:40 Uhr wieder nach Palma abheben sollen. Eine Ersatzmaschine aus Wien konnte von Laudamotion aus Wien nach Salzburg beordert werden. Sie hob rund zwei Stunden später als geplant aus Salzburg ab.

Einen Zusammenhang mit den von der Lufthansa vor wenigen Tagen aufgekündigten Leasingverträge von Laudamotion-Flugzeugen soll es laut der Sprecherin nicht geben.

