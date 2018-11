Flüchtiger Autolenker nach Unfall mit Radfahrer ausgeforscht

VÖCKLABRUCK. Jener Autolenker, der am 18. Mai 2018 nach einer Kollision mit einem 66-jährigen Radfahrer Fahrerflucht begangen hatte, konnte jetzt ausgeforscht werden.

Einen Fahndungserfolg erzielten die Beamten der Polizeiinspektion Vöcklabruck. Aufgrund von sichergestellten Spuren konnte jetzt ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck als fahrerflüchtiger Lenker ausgeforscht und angezeigt werden.

Zum Unfallhergang:

Am 18. Mai 2018 fuhr ein 66-jähriger Rennradfahrer aus Attnang Puchheim gegen 11:50 Uhr auf der Dürnauerstraße in Vöcklabruck Richtung Wagrein. Er fuhr auf dem Radfahrstreifen, unmittelbar vor ihm ein dunkler Pkw. Weil der Autofahrer sehr langsam fuhr, beabsichtige der 66-Jährige am Pkw auf dem Radfahrstreifen vorbeizufahren. Als er auf gleicher Höhe war, bog der Pkw-Lenker ohne zu blinken nach rechts in die Eternitstraße ab. Das Auto kollidierte mit dem Radfahrer, der dabei vom Fahrrad gestoßen wurde und verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Autolenker fuhr aber ohne anzuhalten davon. Der 66-jährige Rennradfahrer wurde nach dem Zusammenstoß in das LKH Vöcklabruck gebracht.

