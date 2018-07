Flog Luftballon aus Oberösterreich tatsächlich bis nach Australien?

SANKT WILLIBALD. Ein Luftballon aus dem Innviertel soll 14.000 Kilometer bis Australien zurückgelegt haben. Die Skepsis ist aber groß. Offenbar wollte jemand Kindern eine große Freude machen, denn laut Meteorologen ist so ein weiter Flug wettertechnisch nicht möglich.

Der Luftballonstart war einer der Höhepunkte des Kindergarten-Festes am 8. Juni in Sankt Willibald (Bezirk Schärding). 70 Ballone stiegen in die Höhe. Mit an Bord waren Briefe an die Finder mit der Bitte, sich zu melden, sollte der Ballon gefunden werden. Kurze Zeit später kamen zwei Antworten aus der Region Bayerischer Wald.

Die große Überraschung gab es aber am 17. Juli, wie die BezirksRundschau berichtete: Der Kindergarten erhielt Post aus Australien mit der Nachricht, den Ballon gefunden zu haben. Der Absender soll in der etwas mehr als 600 Einwohner zählenden, 125 Kilometer südöstlich von Melbourne gelegenen Stadt Dalyston im australischen Bundesstaat Victoria leben. Der Kindergarten wolle mit dem Mann Kontakt aufnehmen.

Offenbar dürfte es bei dieser Geschichte jemand nur gut gemeint haben mit den Kindergarten-Kindern. Auf OÖNachrichten-Nachfrage bestätigte ein Gemeinde-Mitarbeiter von St. Willibald, der jedoch ungenannt bleiben will, dass der Brief aus Australien eintraf und auch der Poststempel echt sei. "Aber die ganze Sache ist schwer ernst zu nehmen. Ein Bekannter oder Verwandter in Australien hatte wohl den Kindern eine Freude machen wollen."

Laut Bernhard Niedermoser, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Oberösterreich und Salzburg ist es wettertechnisch unmöglich, dass ein einfacher Luftballon 14.000 Kilometer von Österreich bis nach Australien zurücklegt. "Selbst unsere viel robusteren Wetterballone, die in eine Höhe von 30 bis 40 Kilometer aufsteigen, würden niemals den weiten Weg nach Australien schaffen. Grund ist eine natürliche Barriere, eine sogenannte inntertropische Konvergenz, die den Weg von der Nord- zur Südhalbkugel versperrt", sagt Niedermoser im nachrichten.at-Gespräch.

Mit der richtigen Strömung könnten einfache Luftballone maximal einige 1000 Kilometer zurück legen und es damit bis nach England, Skandinavien oder in den Kaukasus schaffen. "Aber nicht weiter und nicht bis Australien - das ist unmöglich."

