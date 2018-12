Finger weg von gestopften Gänsen aus dem Ausland

Neben brutaler Stopfmast auch Käfighaltung problematisch und in Österreich verboten

Foto: dpa Bild:

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat am Mittwoch vor dem Kauf von nach Österreich importierten Weihnachtsgänsen gewarnt. Diese kommen großteils aus Ungarn und das sei eines der Länder in Europa, in denen die brutale Stopfmast zur Gewinnung der Fettleber noch erlaubt ist. "Gänse, die gestopft werden, werden fast immer auch in Käfigen gehalten", wurde in der Aussendung außerdem betont. "Damit leiden sie doppelt: einerseits unter der grausamen Stopfmast, andererseits unter der beengten Haltung", erläuterte Martina Pluda von Vier Pfoten. Käfighaltung sei hierzulande zu Recht verboten. "Die Frage ist: Wollen die Österreicher wirklich importierte Tiere essen, die so gehalten wurden?", meinte Pluda.

Im Jahr 2017 wurden laut Landwirtschaftsministerium 1.456 Tonnen geschlachtete unzerteilte Gänse importiert. Davon kamen 1.406,1 Tonnen aus Ungarn, 45,3 Tonnen aus Deutschland, 2,7 Tonnen aus Dänemark, 1,8 Tonnen aus Polen und 0,1 Tonnen aus Frankreich, informierten die Tierschützer.

"Käfige sind normalerweise extrem klein, haben einen Gitterfußboden und bieten keine Liegestellen. Mit Ausnahme eines Wassertrogs sind sie meistens vollständig leer. Die Vögel entwickeln Haltungs- und Ganganomalien, verletzen sich an den Flügeln und bekommen wunde Stellen an den Füßen", sagte Pluda. Sie verwies auf die europäische Bürgerinitiative "End The Cage Age", die bisher von mehr als 250.000 Menschen unterzeichnet wurde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema