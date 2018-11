„Feuertaufe“ für den Messen-Macher

Thomas Jungreithmair organisiert erstmals die Wohnmesse im Design Center.

Thomas Jungreithmair, Messe-Veranstalter Bild:

Menschen „zusammenbringen“ und Geschäfte einfädeln, das ist das Metier von Thomas Jungreithmair (37). Vor drei Jahren hat der Diplom-Betriebswirt in Salzburg sein eigenes Unternehmen gegründet, den Messe-Veranstalter JU.connects. Jetzt steht er vor seiner bisher größten Aufgabe – als Ausrichter von „Haus und Wohnen“. Vom 16. bis 18. November geht die von den OÖN präsentierte Fachmesse für Wohnkultur im Linzer Design-Center über die Bühne.

JU.connects: Der Name ist Programm. JU steht für „Jungreithmair“, „connects“ für die Firmenphilosophie. Selbst der Punkt dazwischen ist bewusst gewählt: „Wir wollen ja Dinge auf den Punkt bringen und Projekte umsetzen.“

Das „Messen-Machen“ liegt in der Familie: Sein Vater Johann leitete mehr als 30 Jahre die „Reed Exhibitions“, den führenden Messe-Veranstalter Österreichs. Von ihm leitet der Sohn auch seine oberösterreichischen Wurzeln ab: Johann Jungreithmair stammte aus Bad Hall, ehe er in Salzburg ins Messegeschäft einstieg. Dort ist Thomas aufgewachsen, dort lebt er heute mit seiner Partnerin Jasmin in einer schmucken, zentrumsnahen Stadtwohnung an der Salzach.

Schon während des Studiums im schwäbischen Ravensburg hat er sich bei „Reed Exhibitions“ seine ersten Sporen verdient. Nach dem Studium wurde er Abteilungsleiter im Messezentrum Salzburg, ehe er sich 2015 selbstständig machte.

Gesellig, humorvoll, offenherzig, so beschreibt er sich selbst. Vor allem aber beherrscht er die Kunst des „Net-Workings“: Viele neue Aussteller hat er so für „Haus und Wohnen“ gefunden, 150 sind es heuer insgesamt. Nicht nur die richtigen Leute, auch die richtige Musik weiß er auszuwählen - als Disk-Jockey bei privaten Feiern. In seiner Freizeit bleibt er Oberösterreich beim Skifahren in Hinterstoder und Wasserskifahren auf dem Attersee verbunden. Den Wanderurlaub verbringt er aber gerne in der Ferne, zuletzt beim Trekking in Neuseeland. Ohne Handy. Denn auch ein „Messen-Macher“ braucht manchmal eine Auszeit.

