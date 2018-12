Feuer, Wasser, Sturm: Für die Retter war diese Nacht nicht still

LINZ. Eine Pensionistin aus Ebensee starb am 24. Dezember bei einem Verkehrsunfall. Bei einem Brand in Enns wurden sechs Personen verletzt.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Enns bei einem Wohnhausbrand am Heiligen Abend Bild: Firma fotokerschi.at e.U.

Es hätte die stillste Nacht des Jahres werden sollen. Für Anita Stummer endete der Heilige Abend bereits um 22.30 Uhr. Da bekam die Einsatzleiterin der Freiwilligen Feuerwehr Enns (Bezirk Linz-Land) die Meldung, dass in einem Wohnhaus Kartonagen und in Plastiksäcke gelagertes Holz in Brand geraten waren. Sechs Personen, darunter ein Kind, würden sich noch im Hausinneren befinden.

"Als wir eintrafen, standen zwei Familien an den Fenstern, aus denen es schon ordentlich geraucht hat", sagt Stummer. Bevor die Feuerwehr das Stiegenhaus betrat, konnte eine 52-jährige Frau, die gehunfähig war, mit einer Drehleiter aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die fünf übrigen Hausbewohner wurden schließlich zu Fuß aus ihren Wohnungen gerettet. Alle sechs Bewohner wurden ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern nach Linz gebracht.

Zwei der drei betroffenen Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Bürgermeister Franz Stefan Karlinger (SP) organisierte Ersatzquartiere. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Tiefgarage überflutet

In Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) stand in der Stillen Nacht in einem alten Bauernhof eine Kommode in Brand, in Mauthausen (Bezirk Perg) fing der elektronische Schriftzug einer Bäckerei Feuer. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

In Bad Ischl hatte die Feuerwehr nur wenige Stunden zuvor zwar keinen Brand zu bekämpfen, dafür gab es für sie aber genügend Löschwasser. Starker Wind und heftige Niederschläge ließen mehr als 50 Bäume umstürzen, zahlreiche Keller und schließlich auch eine Tiefgarage wurden überflutet. 80.000 Liter Wasser drangen wegen einer defekten Pumpe in die Garage beim Ischler Bahnhof ein. Die Feuerwehr stand mehr als zwei Stunden im Einsatz.

Tödlicher Unfall in Ebensee

In Ebensee (Bezirk Gmunden) begann der Heilige Abend mit einer traurigen Nachricht. Eine 78-jährige Pensionistin war auf dem Weg in ihre Heimatgemeinde, als sie in Traunkirchen mit ihrem Pkw plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte frontal gegen eine Mauer. Dabei erlitt die Ebenseerin so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Als Unfallursache konnte auch ein interner Notfall während der Fahrt nicht ausgeschlossen werden.

Auf Insel eingeschlossen

Einen für Weihnachten eher ungewöhnlichen Rettungseinsatz absolvierten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr in Klosterneuburg am Heiligen Abend.

Zwei Erwachsene und ein Kind waren auf der Pionierinsel vom Wasser eingeschlossen, nachdem der Donaupegel rasch angestiegen war. Die Spaziergänger waren nach Feuerwehrangaben am Nachmittag auf dem Treppelweg unterwegs. "Was sie nicht bemerkten, war der rasch ansteigende Donaupegel." Das habe dazu geführt, dass sie im Bereich des Gasthauses "Donaustubn" festsaßen.

Mit zwei Großfahrzeugen versuchten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr zuerst, die drei Eingeschlossenen auf der Pionierinsel über die bereits überfluteten Straßen zu erreichen. Aufgrund des hohen Wasserstandes scheiterte dieser Rettungsversuch jedoch. Letztlich wurden die drei Personen mit einem Rettungsboot der Feuerwehr unversehrt in Sicherheit gebracht. (geg)

