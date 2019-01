Fast drei Meter Schnee auf der Wurzeralm

LINZ. Von Pistensperren bis "beste Bedingungen": Der Wintereinbruch traf die Skigebiete unterschiedlich.

Die Skifahrer freut’s: ein Meter Schnee am Hochficht. Bild: Hörmandinger

Rund einen Meter hat es in den vergangenen Tagen am Hochficht geschneit. Kein Problem für die Pisten, sagt Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Hochficht-Bergbahnen. Die Mitarbeiter seien morgens und abends im Dauereinsatz: "Es war genau die richtige Dosis. Wir haben super Bedingungen."

Ungleich mehr hat es dagegen die Skigebiete im Süden des Bundeslandes erwischt. Auf dem Dachstein war Skifahren gestern nur eingeschränkt möglich. Wegen des starken Windes fuhren zwar die Bahnen auf den Krippenstein und den Feuerkogel (um die Gäste zu den Unterkünften zu bringen), nicht aber die Lifte oben. Das Skigebiet in Gosau wiederum war bis 17.30 Uhr wegen der Straßensperre nur von Salzburg aus zu erreichen. Dennoch sieht Bergbahnen-Marketingchef Peter Grögler die Situation positiv: "Ein Skigebiet braucht eben Schnee. Wir haben jetzt eine wunderbare Winterlandschaft." Die Pisten seien in einem guten Zustand: "Aber wir raten unbedingt, auf den Pisten zu bleiben. Alles andere wäre zu gefährlich."

Auch die Skigebiete in Hinterstoder und auf der Wurzeralm wurden regelrecht eingeschneit. Bis zu einem halben Meter Schnee fielen täglich, die Pistenraupen fuhren in der Früh und am Abend unermüdlich. Nun liegen in Hinterstoder am Berg 2,20 Meter, auf dem Frauenkar im Wurzeralm-Gebiet 2,80 Meter. "Jetzt würden wir uns einige Sonnentage wünschen", sagt Helmut Holzinger, Chef der Bergbahnen in Hinterstoder und der Wurzeralm. Gestern standen in beiden Gebieten wegen des Windes einige Lifte still.

Am meisten vom Wintereinbruch getroffen wurde wieder einmal der Kasberg: Am Samstag fielen wegen eines Stromausfalls die Lifte aus, die Skifahrer wurden per Notstromaggregat zur Bergstation gebracht. Gestern musste das Skigebiet wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Heute soll aber wieder geöffnet werden. (hes)

