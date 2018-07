Familienvater trennte sich beim Rasenmähen vier Finger ab

Mein Gott, eine Gescheithaube! Darauf hat die Welt gewartet! Es kann natürlich nicht jede und jeder so allumfassend umsichtig, klug,belesen und merkmähig, und daher geschützt vor allen Unfällen sein, wie Sie es anscheinend sind! Der schwer verletzte Mann, der gerade sehr verzweifelt und wahrscheinlich auch mit Angst und Schmerzen an seine berufliche Zukunft denkt, würde Ihnen gewiss sehr dankbar sein, würden Sie ihn mit Ihrem saublöden, hämischen Posting am Spitalsbett aufrichten! Ihr Posting hört sich neunmalklug an, und wenn man daraus schließen darf, dass IHNEN natürlich nie so was passieren könnte, weil Sie ein echter Gebrauchsanweisungen-Leser sind, dürfen Sie sich jetzt ein bisschen aufblasen und sich selbst auf die unfehlbare und vor Unfällen gefeite Schulter klopfen!