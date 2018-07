Falsche Soldaten, exotische Hunde, hohe Forderungen

LINZ. Betrug im Internet: Ein Ermittler erklärt die aktuellen Maschen - vom vermeintlichen Liebesschwur hin zu Sex-Erpressungsmails.

Die Betrüger gaukeln ihren Opfern falsche Tatsachen vor und fordern zum Teil horrende Summen.

Rasches, unkompliziertes Einkaufen, eine breite Angebotspalette, scheinbare Anonymität: Es gibt viele Gründe, weshalb immer mehr Menschen virtuelle Geschäfte dem persönlichen Kontakt vorziehen. Doch das Internet birgt Gefahren, bietet es doch auch Betrügern eine Plattform.

Mit getürkten E-Mails, gefälschten Partnerschaftsanfragen und vorgespielten Notlagen wird versucht, gutgläubige und hilfsbereite Menschen übers Ohr zu hauen.

Aktuell machen – wie berichtet – Droh-E-Mails die Runde, in denen von den vornehmlich männlichen Adressaten "Lösegeld" für angebliches Surfen auf Porno-Seiten erpresst wird. Die Täter geben an, durch eineZugriff auf die PC-Kamera erhalten und so ein Video vom Opfer gemacht zu haben. Damit dieses nicht an dessen Bekannte verschickt werde, müsse das Opfer binnen 72 Stunden Geld auf ein Bitcoin-Konto überweisen. Allein in dieser Woche wurden vier derartige Erpressungsversuche gemeldet. Dass den Gaunern die Ideen generell nicht ausgehen, bestätigt Gerald Sakoparnig von der Abteilung Betrugsbekämpfung im Landeskriminalamt. "Die Täter sind sehr innovativ und richten sich thematisch nach den saisonalen Erfordernissen", sagt der Ermittler.

Billig-Wohnung und Windhund

So tauchen jedes Jahr in den Sommermonaten plötzlich fragwürdige Inserate für angeblich preisgünstige Studentenwohnungen oder Konzertkarten zu Schnäppchenpreisen im Internet auf. Weil zu dieser Zeit tatsächlich vermehrt die Nachfrage dafür besteht. Tatsächlich werden dafür zum Teil sehr hohe Anzahlungen verlangt, die Leistung aber nie erbracht, warnt Sakorparnig.

Ebenfalls zu dieser Masche zählen das ganze Jahr über im Netz auffindbare Billig-Angebote von Waren wie Motorrädern, Autos, aber auch von angeblich seltenen Tieren ("Russischer Windhund aus Nigeria"). Diese "Schnäppchen" entwickeln sich nach einer geleisteten Anzahlung immer als Rohrkrepierer der Marke "außer Spesen nichts gewesen".

Gängig sind im Sommer auch E-Mails, in denen ein Bekannter von einer Urlaubs-Notlage berichtet. Häufig sei dabei etwa der Wortlaut wie "Ich bin gerade in der Ukraine, dort wurde mir meine Tasche samt Geld und Dokumenten gestohlen". Quasi als "Freundschaftsdienst" wird eine Überweisung eines drei- bis vierstelligen Betrags mittels Western Union gefordert.

US-Soldat sucht "Liebesglück"

"Dahinter steckt in den seltensten Fällen tatsächlich der angegebene Freund, sondern ein Hacker, der GMail- oder GMX-Mail-Accounts knackt, wodurch wahllos die Not-E-Mail an die gespeicherten Adressen verschickt wird", sagt der Polizist.

Aber auch anderweitig wird schamlos im Netz um Freundschaft gebuhlt, spricht Sakoparnig die "modernen Heiratsschwindler" an. Derzeit würden sich die Betrüger vermehrt als in Syrien stationierte US-Soldaten ausgeben. Ihre bevorzugten Opfer seien Frauen ab etwa 45 Jahren. Via Facebook oder auf Single-Plattformen gaukelt der angebliche Soldat den Frauen vor, aus Syrien weg zu wollen und mit seiner "Auserwählten" ein neues Leben aufbauen zu wollen. Dafür benötige er aber Geld – das er derzeit aufgrund seines Auslandsaufenthaltes allerdings nicht zur Verfügung habe.

Mit dieser Masche rennt der Gauner ob der vorgegaukelten "großen Liebe" bei den meist alleinstehenden Frauen offene Türen ein, sagt Sakoparnig. "Die Frauen wollen helfen und hoffen auf eine ,ehrliche‘ Beziehung."

Wer steckt nun hinter all diesen Betrügereien? Als Rädelsführer, die im Hintergrund agieren, sieht der Ermittler clevere Geschäftsleute und Logistiker, während deren Handlanger die einfachen Tätigkeiten, beispielsweise das Verschicken von Mails oder das Telefonieren mit den Opfern, ausführen. "Sie machen die eigentliche Arbeit, erhalten dafür aber nur einen Bruchteil der Beträge."

Als Zwischenstelle fungieren Menschen, die im Internet unter dem Vorwand der "Heimarbeit" angeworben werden. Ihre eigentliche Funktion ist aber nur, ihr Bankkonto zur Verfügung zu stellen – um damit die Spur zu den Drahtziehern zu verwischen: Nachdem die Opfer darauf die geforderten Beträge überwiesen haben, leitet der Mittelsmann unter Abzug eines kleinen "Honorars" die Summe an den Rädelsführer weiter.

Verhindern besser als aufklären

"Aus diesem Grund ist es kaum möglich, den eigentlichen Betrügern auf die Spur zu kommen", sagt Sakoparnig und rät, eine "gesunde Portion Misstrauen" walten zu lassen und erst gar nicht auf diese hereinzufallen, denn: "Jede verhinderte Straftat ist besser als jede aufgeklärte."

