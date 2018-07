Falsche Polizisten "kontrollierten" Geld: Festnahmen

LINZ/MÜNCHEN. Bundesweit agierende "Callcenter-Mafia" brachte Seniorinnen um Ersparnisse: 162.580 Euro Schaden.

Die Betrüger hatten es vornehmlich auf ältere Frauen abgesehen. Bild: colourbox

Die Rädelsführer einer weit verzweigten, besonders professionell arbeitenden Betrugsbande sind jetzt von der Polizei ausgeforscht worden. Die kriminelle Vereinigung, die mit mehreren Mittätern offenbar aus der Türkei agiert, forderte ihre zum Teil oberösterreichischen Opfer telefonisch auf, all ihre Bargeldreserven falschen "Polizisten" zu übergeben. Als Schutz vor angeblichen Einbrechern, wie es heißt. Die Gauner haben mit dieser Masche allein in Österreich einen Schaden in der Höhe von 162.580 Euro verursacht.

Opfer gezielt ausgesucht

Die "Callcenter-Bande" sucht ihre Opfer gezielt aus: Kontaktiert werden hauptsächlich Seniorinnen. So wie etwa jene 90-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land, die heuer Anfang Februar zum ersten Mal von einem vorerst Unbekannten angerufen wurde. Dieser stellte sich als Polizeibeamter vor – zur Untermauerung dieser falschen Angabe verwenden die Gauner meist eine vorgetäuschte Polizeinummer. Auch in diesem Fall gaukelte der Betrüger der Frau vor, dass die Polizei eine Bande von osteuropäischen Einbrechern festgenommen habe. Es gebe Hinweise, fabulierte der Unbekannte weiter, wonach die Frau Opfer der Bande werden könnte und daher ihr Vermögen "kontrolliert" werden müsste.

Die Pensionistin ging daraufhin, wie ihr aufgetragen worden war, zur Bank und behob alle ihre Ersparnisse in der Höhe von 20.000 Euro. Wenige Stunden später wurden diese von einem "Kollegen" des "Polizisten" abgeholt. Nachdem das Opfer das Geld nicht wie vereinbart wieder zurückbekommen hatte, erstattete die Frau Anzeige.

Als Geldkurier forschte die Polizei einen 26-jährigen Innsbrucker aus, der schließlich im April festgenommen wurde. Wie sich herausstellte, war der Tiroler seit November 2017 von den Bandenchefs engagiert worden. Er sollte die von diversen Opfern geforderten Geldbeträge in Oberösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg abholen und diese nach Abzug seiner "Provision" einer weiteren unbekannten Person übergeben.

Im Verlauf der Ermittlungen wurden sechs weitere Betrugshandlungen bzw. -versuche im gesamten Bundesgebiet aufgeklärt und der Auftraggeber in München ausgeforscht. Es handelt sich um einen 29-Jährigen, der in der Türkei lebt. Gegen ihn besteht bereits ein Haftbefehl, dieser konnte aber noch nicht vollzogen werden.

