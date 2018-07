Fabian Horn: Der schnelle Aufstieg eines Geduldigen

Linzer ist der neue Vizepräsident des Verbandes der Tanzlehrer Österreichs.

„Wenn man aus einer Tanzschul-Familie kommt, dann kommt man am Tanzen nicht vorbei.“ Fabian Horn, Juniorchef der danceschool Horn in Linz und neugewählter zweiter Vizepräsident des Verbandes der Tanzlehrer Österreichs Bild: Danceschool Horn

Familiäre Herkunft verpflichtet. Wer wie Fabian Horn einer Tanzschul-Dynastie – Gründungsjahr 1907 – entstammt, dessen Weg scheint vorgezeichnet. So überrascht es nicht, dass der junge Linzer nicht nur in der elterlichen Tanzschule in der Marienstraße aktiv ist, sondern jetzt auch in den Vorstand des Verbandes der Tanzlehrer Österreichs gewählt wurde – als zweiter Vizepräsident und mit seinen 26 Jahren als absolut Jüngster in diesem Gremium.

„Wenn man aus einer Tanzschul-Familie kommt, dann kommt man am Tanzen nicht vorbei“, sagt Horn und lächelt. Das Interesse wurde auch früh geweckt, galt in erster Linie dem HipHop-Tanz, verschwand dann wieder und kehrte zurück, als der Junior als 19-Jähriger damit begann, in der elterlichen Tanzschule zu unterrichten.

Die Faszination des Tanzens absoluten Anfängern so beizubringen, dass sie Erfolgserlebnisse dabei haben, ist für den Linzer Motivation. Dass es dafür „äußerste Geduld“ braucht, will er auch nicht abstreiten. Die Ruhe, in der die Kraft liegt, ist Fabian Horn nicht fremd.

Diese Ruhe braucht er auch im Sport. Denn als Hockey-Torhüter hat er es bis in die österreichische Nationalmannschaft und zum Vize-Europameister-Titel in der Halle gebracht. Heute spielt Horn, der auch ein talentierter Fußballer ist, „nur noch“ in der 2. Bundesliga und ist Obmann des Hockeyclubs THC Linz.

Nun hat der großgewachsene sportliche Linzer auch beim Tanzen eine wichtige Funktionärsrolle übernommen. Erneuerung ist im Verband angesagt, wozu der ausgebildete Tanzlehrer seinen Beitrag leisten soll. Wie in der Tanzschule soll Horn auch im Verband die Nachwuchsarbeit verbessern und neue Akzente in der Vermittlung setzen.

Die Aufgabe freut und reizt ihn. Dabei hätte er ohnedies schon viel zu tun. Denn im Herbst startet er nach dem erfolgreich absolvierten Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien mit dem Masterstudium an der New Design University in St. Pölten. Und getanzt wird weiter.

